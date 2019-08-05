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Haşdi Şabi, bürolarının kapatılmasına tepki olarak Musul'da gösteri düzenledi

Haşdi Şabi mensupları, bürolarının kapatılması ve kontrol noktalarının kaldırılmasını protesto etmek amacıyla Musul'da gösteri düzenledi.

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Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Haşdi Şabi'ye ait büroların kapatılması ve yol üzerindeki kontrol noktalarının kaldırılması kararının uygulamaya konulmasına milislerden tepki geldi.
 
Musul kent merkeziyle çevre bölgelerindeki kontrol noktaları kaldırılan milisler, duruma tepki göstermek ve kararın lağvedilmesi için Musul-Erbil kara yolunu trafiğe kapattı. Haberle birlikte yayınlanan görsellerde Haşdi Şabi mensuplarının, kara yolu üzerinde çadır kurup, yola taş, kum dökerek, lastikleri ateşe verdikleri görüldü.
 
Yerel medyaya konuşan göstericiler, karar geri çekilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.
 
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'ye bağlı büroların tüm vilayetlerde kapandığını ancak teşkilatların birleştirilmesi için 2 aylık bir ek süreye ihtiyaç olduğunu belirtmişti. 
 
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Temmuz'da yayımladığı kararnamede, Haşdi Şabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların en geç 31 Temmuz'a kadar kapatılması talimatı vermişti. 
 
- HAŞDİ ŞABİ'NİN KURULUŞ SÜRECİ
 
Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından, Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin fetvası üzerine kurulan Haşdi Şabi, Iraklı çeşitli Şii milis güçlerinden oluşuyor.
 
Haşdi Şabi içerisinde az sayıda Sünni Arap ve Hristiyan gruplar da bulunuyor. 
Milis sayısının 120 binden fazla olduğu iddia edilen Haşdi Şabi bünyesindeki grupların büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor. Bu yapıdaki bazı grupların finansmanının da İran tarafından sağlandığı iddialar arasında yer alıyor.

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