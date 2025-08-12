İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı
  • Haseke'de çatışma çıktı: Paris görüşmelerini baltalayan SDG ateşle oynuyor
Dünya

Haseke'de çatışma çıktı: Paris görüşmelerini baltalayan SDG ateşle oynuyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, Halep'te askeri mevzilere sızmaya çalıştı. Çıkan çatışma sonucunda 1 Suriye askeri hayatını kaybettiğini bildirdi. PKK/YPG geçtiğimiz günlerde 10 Mart mutabakatına uymayarak Suriye'nin Haseke ilinde yasa dışı yollarla konferans düzenlemiş bu hamle sonrası Şam yönetimi de Paris'te yapılan görüşmelere katılmama kararı almıştı.

12 Ağustos 2025 Salı 15:38
Haseke'de çatışma çıktı: Paris görüşmelerini baltalayan SDG ateşle oynuyor
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.35'te SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı iki grup, Halep'in doğusundaki Tel Maez bölgesinde Suriye ordusu mevzilerine sızmaya çalıştı.

Sızma girişiminin ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığı, çatışmalar sırasında bir Suriye askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Suriye Arap Ordusu, angajman kuralları çerçevesinde ateşin geldiği noktaları hedef alarak sızma girişimini başarısızlığa uğrattı ve saldırgan unsurları geri çekilmeye zorladı." ifadesi kullanıldı.

GİRİŞİMLERİN DEVAM ETMESİ HALİNDE YENİ SONUÇLAR DOĞURACAK

Bakanlık, son tırmanışın SDG'nin Münbiç ve Deyr Hafir bölgelerinde ordu mevzilerini sürekli hedef almasının yanı sıra Halep'te kontrol noktalarından sivil yolları keyfi olarak kapatma girişimleriyle eş zamanlı gerçekleştiğini vurguladı.

Açıklamada, SDG'nin özellikle Leyrmun Kavşağı yakınlarındaki kontrol noktalarından Halep halkının geçiş yollarını sık sık kapattığı, bunun hükümetle yapılan anlaşmaların ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Bakanlık, SDG'nin Suriye devletiyle imzaladığı anlaşmalara uymasını ve sızma ile provokasyon eylemlerine son vermesini isteyerek, bu tür girişimlerin devam etmesi halinde yeni sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

  • Suriye savunma
  • çatışma
  • asker kaybı

