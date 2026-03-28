  • Haseke'de “Çin Kampı” yakınında toplu mezar: 9 kişinin cansız bedeni bulundu
Dünya

Haseke'de “Çin Kampı” yakınında toplu mezar: 9 kişinin cansız bedeni bulundu

Suriye'nin Haseke kırsalında, Şeddadi yakınlarındaki eski cezaevi bölgesinde 9 kişiye ait olduğu değerlendirilen bir toplu mezar ortaya çıkarıldı. Kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 17:58
Haseke'de “Çin Kampı” yakınında toplu mezar: 9 kişinin cansız bedeni bulundu
Suriye'de güvenlik güçleri 9 cansız bedenlerin bulunduğu bir toplu mezar keşfetti. Haseke Medya Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mezarın kentin güney kırsalındaki Şeddadi yerleşim biriminde yer alan "Çin Kampı" cezaevi bölgesinde tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, toplu mezarda bulunan kişilerin, bölge Suriye hükümeti kontrolüne geçmeden önceki süreçte söz konusu cezaevinde tutulan mahkumlar olduğu kaydedildi.

Yetkililer, bölgenin güvenlik kordonuna alındığını ve ilgili birimlerin kurbanların kimliklerini tespit etmek amacıyla gerekli incelemeleri başlattığını belirtti. Anlaşma ve saha incelemeleri doğrultusunda, toplu mezara ilişkin detaylı teknik açıklamaların ve kimlik bilgilerinin çalışmalar tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

