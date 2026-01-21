AA ekibi, Suriyeli askerler eşliğinde 19 Ocak'ta kurtarılan Rakka'da bulunan el-Esved Stadyumu'nun altında bulunan tünel şebekesi ve hapishaneyi video kaydına aldı.

Stadyumun altında ortaya çıkarılan çok sayıda tünel girişinin yanı sıra hapishane olarak kullanılan hücreler görüldü.

- SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Suriye ordusunun, terör örgütü YPG/SDG'den arındırdığı Rakka'nın yakınlarındaki Aktan Hapishanesi çevresinde, gözü yaşlı Suriyeli ailelerin sevdiklerini endişeli bekleyişi sürüyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SGD'nin Ayn el-Arab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesi yakınlarında Suriye ordusuna ait bir araca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde sivillere yönelik keyfi alıkoymalar yaptığı, bunun da ateşkesi tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke kırsalındaki Hol Kampı ve terör örgütü YPG/SDG'den alınan hapishanelerin "yasaklı güvenlik bölgesi" olduğunu ve bu bölgelerde örgütün serbest bıraktığı terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Suriye güvenlik güçleri, DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu ve terör örgütü YPG/SDG'den kontrolü aldığı Hol Kampı'ndaki güvenlik önlemlerini artırdı.

02.05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

01.31 Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Rakka ilindeki el-Esved Stadyumu altında bulunan tünel şebekesi ve hapishane, AA ekibi tarafından görüntülendi.

00.53 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

00.42 Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bölgedeki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi. Şara, görüşmede "Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni hakları dahil olmak üzere tüm haklarının korunduğunu" vurguladı. Barzani ise Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na desteğini dile getirdi.

00.18 Terör örgütü YPG/SDG'nin, "hükümet ile varılan ateşkesi ihlal ederek" Suriye'nin Haseke kentinde bir at çiftliğine kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

00.06 Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de uçuş güvenliğini desteklemek için Türkiye tarafından sağlanan "Radar ve ILS ile DVOR sisteminin" kurulumu çalışmalarını incelemek üzere Şam Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti.

00.05 Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak köyü, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin geri çekilmesinin ardından Suriye ordusunun kontrolüne geçti.

00.01 ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki siyasi sürecin geleceği ve terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ mahkumlarını serbest bırakması konusunda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya güvendiğini belirtti.

- SURİYE'DE 4 GÜNLÜK ATEŞKES

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak'ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Terör örgütü YPG/SDG'den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanılmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarılmıştı.

Haberde, Suriye Cumhurbaşkanlığının, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerde bulunulması amacıyla örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedilmişti.