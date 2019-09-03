Haşema ile girilen havuzu kapattılar

FRANSA’NIN başkenti Paris’te bir grup feminist ve Müslüman kadın eylemcinin haşema ile havuza girmesine polis müdahale etti ve havuz ziyaretçilere kapatıldı. Aralarında beş haşema giyen kadının bulunduğu 15 kişilik bir grup, haşemaları yasaklayan havuz kurallarını protesto etmek amacıyla Paris’in 11’nci bölgesinde bulunan bir havuzda eylem düzenledi. Yetkililerin uyarısına rağmen havuzu terk etmeyen kadınlara polis müdahale etti. Ardından havuz geçici olarak kapatıldı. Havuzdan çıkarılan grup “Herkese havuz hakkı, İslamofobiye hayır” sloganlarıyla havuzun önünde eylemlerine devam etti.

AFP ajansına konuşan eylemciler biri eylemin amacının, Müslüman kadınların diğer insanlar gibi aynı haklara sahip olduğunu ve vücudunu istediği şekilde açma veya kapatma hürriyetine sahip olduğunu göstermek olduğunu ifade etti. Kamuya açık havuzların kurallarının Müslüman kadınları dışladığını vurgulayan eylemciler bu uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.

FRANSA’DA KAMU HAVUZLARINA SADECE MAYOYLA GİRİLİYOR

FRANSA’DA devletin işlettiği kamu havuzlarına hijyen gerekçesiyle sadece mayo ile girilmesine izin veriliyor. Şort ve haşema gibi giysiler yasak. Bu uygulamayı eleştiren Müslüman kadınlar söz konusu uygulama ile kendilerinin bu aktiviteden uzak tutulmaya çalışıldıklarını ileri sürüyor. Geçtiğimiz ay, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, halka açık yüzme havuzlarının kurallarına saygı duyulması gerektiğini ve “hiçbir dini inancın” isteklerinin dikkate alınamayacağını söylemişti.