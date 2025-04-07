İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2025 Pazartesi / 9 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0146
  • EURO
    41,8115
  • ALTIN
    3706.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hassett: 50'den fazla ülke müzakere için temasa geçti
Dünya

Hassett: 50'den fazla ülke müzakere için temasa geçti

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini ifade etti.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 08:02 - Güncelleme:
Hassett: 50'den fazla ülke müzakere için temasa geçti
ABONE OL

ABC News kanalının "This Week" programına konuşan Hassett, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıkladığı ülkelerin "kızgın olduğunu ve misilleme yaptığını" belirten Hassett, bu ülkelerin aynı zamanda müzakereler için "masaya oturduğunu" kaydetti.

Hassett, "Dün gece (ABD Ticaret Temsilcisinden) 50'den fazla ülkenin müzakere başlatmak üzere Başkan'la temasa geçtiğine dair bir rapor aldım. Bunu yapmalarının nedeni, tarifelerin büyük bir kısmının yükünü kendilerinin taşıdığını fark etmeleridir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın tarifelerinin ABD'li tüketiciler için daha fazla maliyete yol açacağı iddiasını ise reddeden Hassett, "ABD'deki tüketiciler üzerinde büyük bir etki göreceğimizi sanmıyorum çünkü uzun vadeli ticaret açığımızın kalıcı olmasının nedeni, bu ülkelerin arzlarının fiyata duyarsız olması." yorumunu yaptı.

Öte yandan, Hassett'in ardından aynı programa katılan eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, söz konusu tarifelerin ekonomiye "büyük zarar" verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Tarifelerin fiyat artışına neden olduğunu ve böylece enflasyonun arttığını savunan Summers, bu durumun insanların harcama gücünü azalttığını ve bu azalışın da "daha az iş" anlamına geldiğini söyledi.

Summers, "Piyasalar bunların hepsine bakıyor. Şirketlerin, bu tarifeler başlamadan önceki değerlerine kıyasla 5 trilyon dolar değer kaybedeceğini düşünüyorlar ve bu sadece şirketlerin kaybı. Tüketicilerin kaybını da eklerseniz, makul bir tahminle toplamda yaklaşık 30 trilyon dolarlık kayıp söz konusu olur." diye konuştu.

Trump, 2 Nisan'da, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.