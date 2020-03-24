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Dünya

Fransa'da heyecanlandıran gelişme! Hastaların tamamı iyileşti

Fransa'daki doktorlar tarafından yapılan klinik araştırmaya göre hidroksiklorokin ile azitromisin karışımı, koronavirüs hastalarının %100'ünü 6 günlük tedavide iyileştirdiği iddia edildi.

24 Mart 2020 Salı 08:41 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 08:41
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Fransız hükümeti tarafından yürütülen bir çalışmaya göre sıtma ilacı hidroksiklorokin (HCQ) ile azitromisinin Kovid-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğu onaylandı.

International Journal of Antimicrobial Agents’ta yayımlanan çalışmaya göre, bu kombinasyonla yapılan tedavi, 36 Kovid-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi.

Philippe Gautreta yönetiminde yürütülen çalışma, HCQ ve azitromisin kombinasyonunu alan hastaların tamamının test sonuçlarının negatif çıktığını ve 6 günlük tedaviyle virüsten iyileştiğini gösterdi. Çalışma ekibi “Bakteriyel süperenfeksiyonu önlemek amacıyla, hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalardan altısı, günlük elektrokardiyogram kontrolünde, ilk gün 500 mg, sonraki 4 gün 250’şer gram olmak üzere azitromisin aldı.” dedi.

Son zamanlarda kamuya açıklanan bir çalışmada Gautreta ve araştırmacılardan oluşan ekibi, Mart’ın başından ortasına dek 20 hastayı bir hastanede günlük 600 mg hidroksiklorokin ile tedavi etti. Koronavirüs hastalarına, hastaların semptomlarına göre, HCQ ve bakterilerle savaşana bir antibiyotik olan ve solunum yolu, cilt, kulak, göz ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi bakterilerin neden olduğu pek çok farklı enfeksiyonun tedavisinde kullanılan azitromisin verildi.

Kalan 16 hastaya kontrol amacıyla ilaç verilmedi. 6 gün sonra, hidroksiklorokin ve azitromisin kombinasyonu verilen hastaların arasında Kovid-19 taşımaya devam eden vaka yüzdesi %5’ten daha azdı. Bu kombinasyonla yapılan tedavi, yalnızca klorokin alan hastalardan daha iyi sonuç veriyor.

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