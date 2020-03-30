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Dünya

Wuhan'daki doktor raporları ortaya çıktı: Hastalığı yenenlerde yeniden koronavirüs görüldü

Çin'de corona virüs salgının kaynağı olan Wuhan'daki doktor raporlarında, hastalığı yendiği belirtilen kişilerin yüzde 10'unda yeniden virüs semptomları görüldü.

30 Mart 2020 Pazartesi 11:30 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:32
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İyileştikleri için taburcu edilen corona virüs hastalarında yapılan testlerde yeniden virüs bulundu.

Salgının kaynağı Çin’deki Wuhan kentindeki doktor raporlarında, hastalığı yendiği belirtilen kişilerin yüzde 10’unda yeniden virüs semptomları görüldü.

Çin resmi televizyonundaki habere göre, ilk corona virüs vakasına tanı konulan Tongji Hastanesi'nden taburcu edilen 145 hastanın 5’inin corona virüs testi pozitif çıktı. Bu hastanede yeniden yakalanma oranı yüzde 3 iken, Wuhan kentindeki başka tedavi merkezlerinde oran yüzde 10’a kadar çıktı.

Hastanenin başkanı Wang Wei, yeniden corona virüs bulunan hastaların başka kişilerden kapıp kapmadığının net olmadığını da söyledi.

Wei’nin verdiğe bilgiye göre, yeniden pozitif çıkan testlere karşın, taburcu edildiği halde yeniden virüs tanısı konulmayan hastaların oranı ise yüzde 80-90 oranında değişiyor.

Kaynak: NTV

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