Hastanede rehine krizi! Ülke ayağa kalktı...

Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ HASTANEYE ULAŞTI
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında.HALKIN UZAK DURMASI İSTENDİ
Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı.
Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.SİLAHLI BİR KADIN KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ
Alman basınında yer alan bazı haberlerde, silahlı bir kadının hastanedeki bir odaya kendini kilitlediği iddia edildi.