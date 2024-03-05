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Dünya

Hastanede rehine krizi! Ülke ayağa kalktı...

Almanya'nın Aachen kentindeki bir hastanede silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İHA5 Mart 2024 Salı 01:20 - Güncelleme:
Hastanede rehine krizi! Ülke ayağa kalktı...
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Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ HASTANEYE ULAŞTI

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında.

HALKIN UZAK DURMASI İSTENDİ

Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı.

Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.

SİLAHLI BİR KADIN KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Alman basınında yer alan bazı haberlerde, silahlı bir kadının hastanedeki bir odaya kendini kilitlediği iddia edildi.

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