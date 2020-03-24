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Dünya

New York'un en büyüğüydü... Koronavirüs hastanesi oldu

New York'taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için acil durum hastanesine dönüştürüldü.

AA24 Mart 2020 Salı 07:55 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 07:55
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New York Valisi Andrew Cuomo'un geçen pazar, Kovid-19 ile etkin mücadele için Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’ndan (FEMA) acil durum hastanelerinin kurulmasını talep etmesi üzerine, ilgililer, New York City’deki (NYC) en büyük sergi sarayı Javits Center’ın hastaneye dönüştürülmesi için çalışmalara başladı.

Vali Adnrew Cuomo'nun yerinde inceleme yaptığı çalışmalar kapsamında, acil durum görevlileri, ABD ordusunun 53. Birlik Komutanlığına bağlı destek tugayı askerlerinin yardımı ile Javits Center’a tıbbi malzeme ve yatakları taşındı.

FEMA tarafından 250 yataklı 4 ayrı acil durum hastanesinin oluşturulacağı 170 bin metrekare alana sahip sergi sarayı, NYC’deki Kovid-19 mücadele merkezi konumunda olacak.

- New York'ta ihtiyacın ancak yarısı kadar yatak var

Vali Cuomo, Albany’de yaptığı basın açıklamasında "Bu tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi" cümlesi ile durumun aciliyetini ifade etti.

Cuomo, salgın teşhisi konulan vatandaşların yaşaması ya da ölmesinin bu acil durum hastanelerinin kurulmasına bağlı olduğunu savunmuştu.

Mevcut durumda 53 bin yatak kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Cuomo, salgının yayılma hızı göz önüne alındığında bu kapasitenin 110 bine çıkarılması gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan, California ve New York'un öncülük ettiği 'Evde kal' uygulamasına, Connecticut, Delaware, Ilionis, Indiana, Louisiana, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Ohio ve West Virginia olmak üzere on eyalet daha katıldı.

Kovid-19 salgının ABD’de en yoğun görüldüğü eyalet olan New York’ta son verilere göre vaka sayısı 21 bine yaklaşırken (20 bin 875) ölüm rakamı 125. New York City özelinde ise bu rakamların 12 bin 305 vaka ve 98 ölüm şeklinde yer alıyor.

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