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Dünya

Hastaneye kaldırılan ABD eski Başkanı Clinton taburcu edildi

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

AA24 Aralık 2024 Salı 23:46 - Güncelleme:
Hastaneye kaldırılan ABD eski Başkanı Clinton taburcu edildi
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Yüksek ateş şikayetiyle dün kaldırıldığı hastanede bir gece kalan eski ABD başkanlarından 78 yaşındaki Clinton, tedavisinin ardından evine döndü.

Clinton'ın özel kalem müdürlüğünden yapılan açıklamada, grip teşhisi konulan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan eski Başkan'ın hastane ekibi ve tüm sevenlerine teşekkür ettiği belirtildi.

YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

1993-2001 yıllarında ABD Başkanlığı görevini yürüten Clinton, pazartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

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