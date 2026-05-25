Hat üzerinde sessizlik! Trump'tan liderleri hayrete düşüren ''İsrail'' teklifi

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı Müslüman ve Arap ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeye ilişkin bir iddiada bulundu.

Haber sitesi Axios'un haberine göre Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde bazı ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmasını istedi. ABD'li iki yetkiliye dayandırılan bilgilere göre Trump, görüşmede İran savaşına ilişkin sürecin ardından Orta Doğu'da bir sonraki adımın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi olacağını ifade etti. İddialara göre Trump görüşmede, savaşın sona ermesinin ardından İbrahim Anlaşmaları'na taraf olmayan ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini beklediğini söyledi.

"HAT ÜZERİNDE SESSİZLİK OLDU, TRUMP ORADA OLUP OLMADIKLARINI SORDU"

Görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın da aralarında bulunduğu bazı liderlerin anlaşmaya destek verdiği belirtilirken, özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan gibi İsrail ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin bu talep karşısında hayrete düştüğü iddia edildi. Bir ABD'li yetkili bu duruma ilişkin, "Hat üzerinde sessizlik oldu, Trump şaka yaparak orada olup olmadıklarını sordu" dedi.

Yetkiliye göre Trump, daha sonra sürecin takibi için Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkof ve damadı Jared Kushner'i gelecek haftalarda görevlendireceğini söyledi.

"TRUMP, NETANYAHU'NUN BENZER BİR KONFERANSA DAHİL EDİLMESİNİ UMUYOR"

İddialara göre Trump, görüşme sırasında liderlere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşeceğini ve kısa süre içinde Netanyahu'nun da benzer bir konferansa dahil edilmesini umduğunu söyledi.

Haberde, Trump'ın öncelikli hedefinin Suudi Arabistan ile İsrail arasında tarihi bir normalleşme ve barış anlaşmasına varılması olduğu iddia edildi.

Ancak bölgedeki mevcut siyasi atmosfer ile yaklaşan İsrail seçimlerinin kısa vadede bu yönde somut bir ilerleme sağlanmasını zorlaştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

TRUMP, LİDERLERLE İRAN MESELESİNİ ELE ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Trump, "Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Khalifa ile İran ve barışa ilişkin mutabakat zaptıyla bağlantılı tüm konular hakkında oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde saklandığı ve İranlı üst düzey yetkililerin dahi güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney ile doğrudan iletişim kuramamasının müzakere sürecini yavaşlattığı öne sürüldü.

ABD basınında ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının "elden çıkarılmasını" içeren bir mutabakatı prensipte kabul ettiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında barışın sağlanmasını öngören anlaşmaya ilişkin, "Henüz kimse bunu görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Zaten tamamen müzakere edilmiş halde değil" dedi.

Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirdi.

00.08 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorluk çektiği belirtildi.

