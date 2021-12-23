''Hata yaptık'' itirafı: Türkiyesiz yol alamayız

Türkiye Gazetesi 23 Aralık 2021 Perşembe 08:36 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 08:36

Libya'da Hafter'e bağlı Tobruk Meclisi üyeleri müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Buluşmanın detaylarını Cihat Yaycı, Türkiye Gazetesi'ne anlattı. Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri başkanlığındaki heyet bu buluşmada, Türkiyesiz yol alamayacaklarını belirtip 'bizi sadece Türkiye birleştirir' itirafında bulundu.

ALTERNATİFİ OLMAYAN AKTÖR

Cihat Yaycı, yaptığı açıklamada "Libyalı heyet ile gerçekleşen temasın zemini sivil inisiyatif tarafından hazırlandı" dedi.

Daha birkaç ay öncesine kadar Türkiye'ye karşı cihad çağrısı yapan ve aralarında Fevzi Nuveyri, Yusuf Akuri, İsa Araibi, Salim Kanan, Bedir Nahib, İdris Maghrabi ve Ziad Dghaim gibi isimlerin sergilediği tavır değişikliğini sorduğumuz Yaycı şunları ifade etti:

"Daha öncesinde hatalar yapıldığını kabul ettiler. Türkiye'nin rolünü yaşanan olaylar sonrası çok daha iyi anladıklarını ve bizim yaklaşımımızın emperyalist kaygılardan uzak olduğunu gördüklerini söylediler. Türkiye'nin alternatifsiz aktör olduğunu, kendilerine ağabeylik etmesi gerektiğini ve Türkiyesiz yol alamayacaklarını çok açık bir biçimde ifade ettiler.

EMPERYAL GÜÇLER DEVREDE

Benimle görüşen Doğu bölgesi milletvekillerine başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere Batılı emperyal güçlerin Libya'yı yutmaya hazırlandığını bütün detayları ile anlattım. Türkiye devreye girmese şu an bu projeyi çoktan tatbik edeceklerdi. Biz Libya bağımsızlık mücadelesinde Ömer Muhtar'ın en büyük destekçisi olduk. Bağımsız Libya devletinin ilk başkanı bir Türk'tü. Yine bağımsızlık sonrası Libya ordusunu kuran bir Türk Albay oldu. Biz kardeş millet perspektifini her daim koruyarak o coğrafyaya gittik. Şayet Türkiye'nin son müdahalesi olmasa Yunanistan, Akdeniz'de 4 Kıbrıs büyüklüğünde Libya deniz alanına Fransa ile birlikte el koyacaktı. Diğer ifade ile Libya deniz sahasının yüzde 50'sini gasp edeceklerdi. Bu saha tam anlamı ile enerji yatağı hazinesi. O nedenle oralara çullanacaklardı. Bununla birlikte Doğu-Batı savaşını derinleştirerek bir yandan ülkeyi bölme diğer yandan ise onlarca yıllık savaş ve düşmanlık ekmeyi planlıyorlardı.

'OYUNU GEÇ GÖRDÜK' İTİRAFI

Hafter bölgesinden gelen Libya heyeti 'oyunu geç gördük. Yanlış bilgilendirmeler sebebiyle Türkiye karşıtlığı yürüttük. Ancak bundan sonrası için bağları güçlendirelim ve geçmiş hataları telafi edelim' çağrısı yaptı. Bana 'Türkiye-Libya kıta sahanlığı anlaşmasının detaylarını, içeriğini ilk defa anladık' dediler."

Yaycı, 'oldukça olumlu geçti' dediği görüşmede "Doğu bölgesi temsilcilerinin tıpkı Trablus gibi Libya'nın doğusu da Türklere açık dediler. THY'nin Bingazi seferlerine başlaması, vize bürolarının açılması ve Bingazi'de konsolosluk taleplerini ilettiler. Ayrıca Türk Büyükelçisini en yakın sürede davet edeceklerini belirttiler" dedi.

SEÇİMLER FİİLEN İPTAL!

Öte yandan Libya'da yarın yapılacağı açıklanan parlamento seçimleri fiilen iptal edildi. Libya Yüksek Seçim Komisyonu yerel komiteleri feshettiğini duyurdu ve seçimlerin 22 Ocak'ta yapılması teklifinde bulundu. Erteleme ve yeni tarih konusunda resmi açıklama bekleniyor.

Düzenli bir kampanya zemininin olmadığı süreçte henüz aday listeleri ilan edilmezken, Hükümet Başkanı Abdulhamid Dibeybe'nin ülkenin doğusunda seçim çalışması yürütmesi engellendi. Yeni takvim bekleyişi sürerken Dibeybe'nin bu arada görevini sürdüreceği kaydediliyor.

Ülkede çok konuşulan gündem konularından bir diğeri ise eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile isyancı general Hafter arasında gerçekleşen görüşme...