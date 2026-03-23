İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3337
  • EURO
    51,0131
  • ALTIN
    6086.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Hatamızdan ders çıkarmadık'' itirafı: Türkiye'den korkarak İsrail'in kollarına düştük
''Hatamızdan ders çıkarmadık'' itirafı: Türkiye'den korkarak İsrail'in kollarına düştük

Rusya savaşında Yunanistan'ın Ukrayna'ya destek vermesinin Türkiye'ye fayda sağladığını ileri süren Yunan basını, Atina'nın ABD/İsrail-İran savaşında aynı hatayı tekrarlamaya meyilli olduğunu belirterek, 'Türkiye'den korkarak İsrail'in kollarına düştük' değerlendirmesinde bulundu.

ABDULLAH POLAT23 Mart 2026 Pazartesi 10:51
ABONE OL

Yunan basınında yer alan analizde Atina hükümetinin Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşında gösterdiği tutum sert sözlerle eleştirildi.

Yunanistan'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya doğrudan askeri yardımda bulunduğu dolaylı olarak da İran savaşında ABD'ye destek verdiği aktarıldı.

Analiz yazısında "Atina hükümetine güvenmememiz tesadüf değildir. Muhtemelen, çok fazla bağımlı olduğumuz Trump'ın emperyalist Amerikan süper gücü tarafından zorlandık. Türkiye'ye karşı gerekli karşılıklı alışverişler olmadan. Tarihsel olarak dost ve aynı görüşte olan Rusya'ya karşı sebepsiz ve benzersiz "savaş ilanı", bize ekonomik ve jeopolitik olarak zarar verdi. Oysa ebedi düşmanımıza (Türkiye) fayda sağladı. Sadece Zelenski'nin nankörlüğünü değil, aynı zamanda sözde dost Amerikan müttefiklerinin ve Avrupalı ortakların da kayıtsızlığını gördük. İstisnasız hepsi, hem Güney Kıbrıs hem de Yunanistan'ın zararına olacak şekilde Türkiye ile ekonomik ve askeri olarak ticarete devam etti" denildi.

Rusya-Ukrayna savaşından ders almayan Yunanistan'ın Ortadoğu'da aynı hatayı tekrarlamaya meyilli olduğu vurgulanan yazıda, "Türkiye'den korkarak İsrail'in kollarına düştük. Gerekli güvenlik garantileri olmadan, Filistinlileri haksız yere öldüren Amerikalılarla birlikte uluslararası hukuku ihlal eden savaş yanlısı Netanyahu'nun liderliğinde, tıpkı Rus-Ukrayna savaşında olduğu gibi safça hareket ettik" ifadeleri yer aldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.