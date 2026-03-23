''Hatamızdan ders çıkarmadık'' itirafı: Türkiye'den korkarak İsrail'in kollarına düştük

Yunan basınında yer alan analizde Atina hükümetinin Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşında gösterdiği tutum sert sözlerle eleştirildi.

Yunanistan'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya doğrudan askeri yardımda bulunduğu dolaylı olarak da İran savaşında ABD'ye destek verdiği aktarıldı.

Analiz yazısında "Atina hükümetine güvenmememiz tesadüf değildir. Muhtemelen, çok fazla bağımlı olduğumuz Trump'ın emperyalist Amerikan süper gücü tarafından zorlandık. Türkiye'ye karşı gerekli karşılıklı alışverişler olmadan. Tarihsel olarak dost ve aynı görüşte olan Rusya'ya karşı sebepsiz ve benzersiz "savaş ilanı", bize ekonomik ve jeopolitik olarak zarar verdi. Oysa ebedi düşmanımıza (Türkiye) fayda sağladı. Sadece Zelenski'nin nankörlüğünü değil, aynı zamanda sözde dost Amerikan müttefiklerinin ve Avrupalı ortakların da kayıtsızlığını gördük. İstisnasız hepsi, hem Güney Kıbrıs hem de Yunanistan'ın zararına olacak şekilde Türkiye ile ekonomik ve askeri olarak ticarete devam etti" denildi.

Rusya-Ukrayna savaşından ders almayan Yunanistan'ın Ortadoğu'da aynı hatayı tekrarlamaya meyilli olduğu vurgulanan yazıda, "Türkiye'den korkarak İsrail'in kollarına düştük. Gerekli güvenlik garantileri olmadan, Filistinlileri haksız yere öldüren Amerikalılarla birlikte uluslararası hukuku ihlal eden savaş yanlısı Netanyahu'nun liderliğinde, tıpkı Rus-Ukrayna savaşında olduğu gibi safça hareket ettik" ifadeleri yer aldı.