Hava gösterisi faciaya dönüştü: Dubai'de savaş uçağı yere çakıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu esnasında düşen Hindistan'a ait savaş uçağının pilotu hayatını kaybetti.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot yaşamını yitirdi.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü.
Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan "HAL Tejas" tipi savaş uçağı, Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düşmüştü.
Uçağın düşmesinin ardından Al Maktum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun dumanlar yükselmiş, bölgede siren sesleri duyulmuştu.