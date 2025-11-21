İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4495
  • EURO
    48,9479
  • ALTIN
    5548.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hava gösterisi faciaya dönüştü: Dubai'de savaş uçağı yere çakıldı
Dünya

Hava gösterisi faciaya dönüştü: Dubai'de savaş uçağı yere çakıldı

Hindistan'a ait bir savaş uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu esnasında düştü. BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot yaşamını yitirdi.

AA21 Kasım 2025 Cuma 14:09 - Güncelleme:
Hava gösterisi faciaya dönüştü: Dubai'de savaş uçağı yere çakıldı
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu esnasında düşen Hindistan'a ait savaş uçağının pilotu hayatını kaybetti.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot yaşamını yitirdi.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü.

Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan "HAL Tejas" tipi savaş uçağı, Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düşmüştü.

Uçağın düşmesinin ardından Al Maktum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun dumanlar yükselmiş, bölgede siren sesleri duyulmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.