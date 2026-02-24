İSTANBUL 14°C / 6°C
Türkiye'nin İngiltere'den gelişmiş özelliklere sahip Eurofighter savaş uçağı alımı İsrail'de büyük paniğe neden oldu. İsrail merkezli Maariv gazetesinde yer alan 'Ankara dev anlaşmayı tamamladı: Onlarca gelişmiş savaş uçağı yolda' başlıklı haberde, Türkiye'nin AESA radar sistemleri ve Meteor füzeleriyle donatılmış çok sayıda Eurofighter tedarik edeceği aktarıldı. Haberde ayrıca, pilot ve yer personelinin eğitimlerinin Birleşik Krallık'ta yapılmasının öngörüldüğü dile getirildi.

24 Şubat 2026 Salı 16:58
Ankara'nın Eurofighter Typhoon savaş uçakları için attığı adım, bölgedeki askeri dengelere ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. İsrail basını, Türk Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki yıllarda hem envanterini hem de operasyonel kapasitesini ciddi ölçüde artıracağını yazdı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Eurofighter anlaşması, İsrail medyasında geniş yankı buldu.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, "Ankara dev anlaşmayı tamamladı: Onlarca gelişmiş savaş uçağı yolda" başlıklı haberinde, Türkiye'nin AESA radar sistemleri ve Meteor füzeleriyle donatılmış çok sayıda Eurofighter tedarik edeceğini aktardı.

56 UÇAKLIK FİLO PLANI

Maariv'in haberine göre, anlaşma kapsamında ilk etapta 24 uçağın bir yıl içinde envantere girmesi, üç ila dört yıl içinde ise toplam sayının 56'ya ulaşması planlanıyor.

Gazete, bu artışın Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü neredeyse iki katına çıkarabileceğini ve Ankara'nın bölgesel arenada daha etkili bir konuma gelebileceğini öne sürdü.

Haberde ayrıca, pilot ve yer personelinin eğitimlerinin Birleşik Krallık'ta yapılmasının öngörüldüğü belirtildi. Standart bir Eurofighter filosunun genellikle 12 ila 16 uçaktan oluştuğu hatırlatılarak, planlanan tedarikin birden fazla filoya karşılık geldiğine dikkat çekildi.

