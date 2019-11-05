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Hava kirliliğine ‘tek-çift’ plaka önlemi

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği tehdit seviyesine ulaşınca yeni tedbirler alındı. Parkitül yoğunluğu güvenli seviye eşiğinin 20 katına çıktığı şehirde tek-çift plaka uygulamasına geçildi.

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Hindistan’ın başkenti Delhi’de güvenli seviyelerin fazlasıyla üzerine çıkan hava kirliliği, yetkilileri trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirlere yönlendirdi. Alınan kararla bugünden itibaren plaka numarası tek ve çift rakamla biten özel araçlar aynı gün trafiğe çıkamayacak. Uygulamanın 15 Kasım’a kadar sürmesi planlanıyor. Hindistan benzer uygulamaları 2016 ve 2017 yıllarında da devreye sokmuştu. 

HAVA 20 KAT KİRLİ

Trafiğe çıkan araç sayısının geçici olarak azaltılmasının, kısa vadede hava kirliliğini azaltıcı yönde etki yapıp yapmadığı yönünde net bir veri bulunmuyor. Hindistan’ın başkenti Delhi’de PM 2.5 olarak adlandırılan havadaki zararlı partikül yoğunluğu, güvenli seviye eşiğinin oldukça üzerine çıkmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü, PM 2.5 yoğunluğunun 25’in üzerine çıkmasının hava kalitesinin ciddi biçimde bozulduğu anlamına geldiğini söylüyor. Küresel çapta anlık hava kalitesi ölçümlemesi yapan Dünya Hava Kalitesi Endeksi’nin verilerine göre Delhi’de PM 2.5 seviyesi 479’a, yani güvenli seviye eşiğinin yaklaşık 20 katına ulaşmış durumda. Hindistan’da sağlık yetkilileri Delhi halkına sokağa çıkmamaları çağrısında bulunuyor ve açık havada geçirilen zamanın en aza indirilmesini söylüyor. 

TATİLLER UZAYABİLİR

Kentte okullar da Salı gününe kadar tatil edilmiş durumda. Okul tatili süresinin uzatılması da gündemde. Delhi Valisi Arvind Kerjriwal, ‘tek-çift plaka’ uygulaması sayesinde yüzbinlerce aracın trafikten çekileceğini söyledi. Uygulamayı ihlâl eden sürücülere 4 bin rupi (yaklaşık 56 ABD Doları) ceza kesilecek. Toplu taşıma araçları, ambulanslar, polis arabaları, taksiler ve iki tekerlekli taşıtların yanı sıra, arabada tek başına bulunan kadınlar uygulamadan muaf tutulacak. 

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