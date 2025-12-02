United24 adlı internet sitesi, Rusya'nın İran için 16 adet Su-35 savaş uçağının Rusya'da üretildiğini ve teslimatların 2025 ile 2027 yılları arasında planlandığını gösteren Rus askeri-endüstriyel yazışmalarını sızdırdı.

Belgelerde ayrıca, Savunma Bakanlığının, bir örnekte açıkça İran olarak adlandırılan "K10" olarak tanımlanan bir ihracat müşterisi için alt sistemlerin kabulünü denetlediğini ve birkaç aşamada ön ödemelerin yapıldığını açıkladığı ifade edildi.

Belgelerde, uçakların İran hava kuvvetleri için tasarlandığı açıkça belirtilmektedir. Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Havacılık Tesisi, Su-35 savaş uçaklarının ana montaj sahası olarak belirtilirken, Zvezda K-36 fırlatma koltuklarının parçalarından sorumlu olduğu ve İkinci Moskova Enstrüman Üretim Tesisinin bir dizi sensör ve mekanik bileşen tedarik etmekle görevlendirildğinin altı çizildi.

YAPTIRIM KORKUSU RUS JETLERİNE DUVAR ÖRDÜ

İran, başlangıçta Amerikan, Rus ve yerli avcı uçaklarından oluşan heterojen filosunu yenilemek için 2007 civarında Su-30MK avcı uçaklarının satın alınmasını araştırdı, ancak bu görüşmeler uluslararası yaptırımlar ve nükleer programla bağlantılı endişeler nedeniyle teslimatlarla sonuçlanmadı.

2015 yılında yerel üretim düzenlemeleriyle Su-30SM jetleri elde etmek için yapılan sonraki çabalar da gözle görülür teslimatlar olmadan kaldı. Bu nedenle İran, F-14A Tomcat'leri, F-4E Phantom'ları, MiG-29'ları, Su-24MK'leri ve yerli Saeqeh ve Kowsar jetlerini korumaya ve yükseltmeye devam etti, ancak teknik bölgesel boşluk arttı.

İSRAİL İLE ÇATIŞMA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İran'ın mevcut savaş uçaklarının çoğu 1970'ler ve 1980'lerde hizmete girdi ve aviyonik, radar ve silahları modernize etme yönündeki ulusal çabalara rağmen, bakım, yedek parça ve yeni sistemlerle uyumluluk konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

İsrail ile 12 gün süren çatışma ve ardından nükleer tesislere yönelik saldırılar, bu eski savaş uçaklarının İsrail'in F-35 saldırılarına karşı koyma veya uzun mesafelerde sürekli devriye görevi sürdürme kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.

İranlı planlamacılar artık Su-35'i kritik bölgelerdeki hava savunmasını güçlendirmenin, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı gibi bölgelerde devriyelerin menzilini ve sürekliliğini artırmanın ve İsrail, Körfez ülkeleri veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından hava operasyonlarının planlanmasını zorlaştırmanın bir yolu olarak görüyor.

SU-35 GELİŞMİŞ YETENEKLERE SAHİP

Su-35'in 2 bin kilometrenin üzerindeki muharebe yarıçapı, yaklaşık 3 bin 600 kilometrelik operasyonel menzili, yaklaşık 400 kilometreye kadar angajman menziline sahip uzun menzilli R-37M hava-hava füzelerini kullanma kabiliyeti ile birleştiğinde, ülkeye deniz yollarını izleme, nakliyeye refakat etme ve İran destekli kuvvetlerin faaliyet gösterdiği bölgelerde faaliyetleri koruma kabiliyeti verebilir.

Aynı zamanda İran, Eagle 44 yeraltı hava üssü ve Hamadan ve diğer yerlerdeki güçlendirilmiş hangarlar gibi güçlendirilmiş altyapıya yatırım yaptı; bu, değerli uçakların İsrail veya ABD tarafından önleyici saldırılara maruz kalmasını azaltmayı amaçlıyor.

ÇİFT MOTORLU ÇOK AMAÇLI BİR AVCI UÇAĞI: SU-35

Su-35, Su-27 Flanker'ın derinlemesine modernizasyonunu temsil eden, güncellenmiş bir gövde, dijital uçuş kontrolleri ve vektörleme nozullarına sahip yüksek itişli motorları birleştiren çift motorlu çok amaçlı bir avcı uçağıdır.

AL-41F1S art yanmalı turbofan motorları, irtifada Mach 2,25 civarında hızlara, 20.000 metreye yakın irtifalarda uçuşa ve 9 g'ye kadar manevralara olanak tanırken, itme vektörleme ve gelişmiş bir fly-by-wire sistemi, görsel menzil dahilindeki angajmanlarda kullanılabilen yüksek bir hücum açısı ve duraklama sonrası manevralara olanak tanır.

Irbis-E pasif elektronik taramalı dizi radarı, büyük hava hedeflerine karşı yaklaşık 400 kilometreye kadar tespit menzili, aynı anda yaklaşık 30 hedefi izleme yeteneği ve aynı anda birkaç hedefi angajmana alma ile ilişkilidir; OLS-35 kızılötesi arama ve takip sistemi ise termal imzalara dayalı pasif tespit sağlar. İhracatla ilgili malzemelerde sıklıkla Khibiny-M ile birlikte kullanılan modern bir elektronik harp paketi ve uçağın gövdesinin belirli bölgelerine yerleştirilen radar emici yüzey işlemleri, uçağın tespit edilebilirliğini azaltmayı ve radarlara ve füzelere karşı hayatta kalma oranını artırmayı amaçlıyor.