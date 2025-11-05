Yabancı basında yer alan haberlere göre, İsveç Hava Filosu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir devir teslim töreninde ilk JAS 39 Gripen E uçağını resmen teslim aldığını doğruladı. Şirket, bu adımın, 60 uçaklık bir programın temelini oluşturduğunu ve NATO'nun İskandinav-Baltık hava sahasına yeni bir oyuncunun dahil edilmesi anlamına geldiğini duyurdu.

60 ADET GRİPEN E ALIMI YAPILACAK

Savunma Bakanı Pål Jonson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'in toplam 60 Gripen E alacağını ve jetlerin gelişmiş elektronik harp ekipmanı, uçuşta test edilmiş yapay zeka fonksiyonları ve çevikliği ve hızlı güncellemeleri desteklemek için birkaç saat içinde yeni yazılım yükleme yeteneği içerdiğini belirtti.

Yoğun çatışmalı ortamlar için tasarlanmış çok amaçlı bir avcı uçağı olan Gripen E'de, on adet sabit nokta ve bir Mauser BK27 topu bulunmaktadır.

Gövdesi, karayollarından veya zorlu üslerden dağınık operasyonlar için optimize edilmiş olup, 10 ila 20 dakika içinde havadan havaya dönüş ve havadan havaya yakıt ikmali imkanı sunar.

Sensörler ve dayanıklılık açısından, en yeni nesil AESA radarı, pasif tespit için Skyward G IRST ve küresel kapsama alanına sahip bir Arexis elektronik harp paketini bir araya getiren uçak, ELINT, kendini koruma ve elektronik saldırı desteği sunuyor.

7 TANE METEOR FÜZESİ TAŞIYOR

Jet, göreve bağlı olarak yedi adede kadar Meteor BVRAAM ve iki IRIS-T kısa menzilli füzenin yanı sıra podlar ve havadan karaya silahlar taşıyabiliyor ve açık mimari sayesinde entegrasyon kolaylaşıyor.

E'lerin gövde, C/D neslinden daha fazla yakıt taşıyor ve on adet sabit noktaya sahip, bu da görev profillerini kısıtlamadan karışık hava-hava ve hava-yüzey konfigürasyonlarına olanak tanıyor.

YENİ SİPARİŞLER AÇIKLANDI

Öte yandan İsveç, NATO hazırlığı için Gripen C/D ve E Jet filolarını birleştirmek üzere yeni Saab fırlatıcısı sipariş etti.

Saab, İsveç Savunma Malzeme İdaresi'nin (SDM), hem Gripen C/D'yi hem de en yeni Gripen E'yi donatacak yeni bir fırlatma sistemi için yaklaşık 90 milyon dolar değerinde seri üretim siparişi verdiğini açıkladı.

Daha önceki bir anlaşmaya alternatif olarak kullanılan bu sipariş, programı geliştirme aşamasından üretim aşamasına taşıyor ve Gripen E'nin muhafaza edilen C/D filosuyla birlikte hizmete girmesiyle İsveç Hava Kuvvetleri'nin hava muharebe kabiliyetini yüksek tutmayı amaçlıyor. Saab, donanımı uçak ve depolar arasında arayüz olarak tanımlıyor ve elektrik gücünü, veri alışverişini ve güvenli ayırmayı sağlıyor