Savaş uçağı alımı noktasında önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Artan gerilimlerin ortasında İsveç Silahlı Kuvvetlerinin, ilk Saab JAS 39 Gripen E savaş uçaklarını 20 Ekim 2025'te Såtenäs'teki Skaraborg Hava Filosu'nda düzenlenecek resmi törenle teslim alacağı vurgulandı.

Törende, İsveç Savunma Malzeme İdaresi'nden (FMV) bir pilot, yeni uçaklardan birini indirecek ve uçuş kayıt defterini Hava Kuvvetleri Komutanı Jonas Wikman'a teslim edecek. Böylece jet sembolik olarak İsveç Hava Kuvvetleri hizmetine devredilmiş olacak.

JAS 39 GRİPEN E TEDARİKİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK YORUMLANDI

İsveç Krallığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claessonyaptığı açıklamada, "JAS 39 Gripen E'nin teslim alınması, İsveç savunma sanayisinin gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu, Silahlı Kuvvetler, FMV ve İsveç sanayisi arasındaki uzun vadeli çalışmanın ve yakın işbirliğinin sonucudur" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Jonas Wikman ise, "Nitelikli bir düşmana ve içinde faaliyet göstermemiz gereken karmaşık operasyonel ortama uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiş bir savaş uçağı alıyoruz. Mevcut Gripen'in esnek özelliklerini temel alıyor, ancak daha iyi performans ve bize üstün durumsal farkındalık sağlayan gelişmiş bir sensör paketi sunuyor" diye konuştu.

YENİ GRİPEN'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gripen E, daha güçlü bir GE F414G motoru, artırılmış yakıt kapasitesi ve ek silah ve sensörler için on adet harici sabit nokta ile donatıldı. Aviyonik mimarisi, modüler yazılım yükseltmelerine olanak tanırken, AESA radarı, Skyward-G kızılötesi arama ve takip sistemi ve Arexis elektronik harp paketi, zorlu ortamlarda üstün tespit ve dayanıklılık sağlıyor.

E serisi, selefleri gibi, dağınık operasyonlar için tasarlanmıştır; kısa yollardan veya yardımcı üslerden kalkış ve iniş yapabilir; bu, düşmanın hedefleme çabalarını zorlaştırmayı amaçlayan İsveç hava doktrininin kalıcı bir özelliğidir.

Gripen E savaş uçağı, filo olgunlaştıkça hassas vuruş mühimmatlarının yanı sıra kısa menzilli muharebe için Meteor görüş ötesi füzesi ve IRIS-T gibi hava-hava silahlarını kullanacak.

NATO ENTEGRASYONUNA

İsveç'in Gripen E'yi kabul etmesi, ülkenin Mart 2024'te NATO'ya katılmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Gripen E'nin, müttefik kuvvetlerle sorunsuz bir şekilde çalışabilen, modern, ağa bağlı çok amaçlı bir savaş uçağı sağlayarak İsveç'in ittifaka katkısını güçlendirmesi bekleniyor.

2025'in başlarında İsveç Gripen C/D savaş uçakları, NATO'nun geliştirilmiş Hava Polisi misyonunun bir parçası olarak ilk kez Polonya'daki Malbork Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.