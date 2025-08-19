Savunma sanayi meraklılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yabancı basında yer alan habere göre, Belarus Hava Kuvvetleri, Rusya'dan yeni bir parti Su-30SM2 savaş uçağı teslim aldı.

Belarus Hava Kuvvetleri Birinci Havacılık Operasyonları Başkan Yardımcısı Albay Andrey Rachkov, Su-30SM2'nin önceki modellere kıyasla muharebe kabiliyetinde bir sıçramayı temsil ettiğini vurguladı. Geliştirilmiş avcı uçağı, önceki modellere göre neredeyse üç kat daha fazla tespit menzili sunarken, yeni aviyonikler ve geliştirilmiş navigasyon sistemleri, uydu güdümünden bağımsız operasyonlara olanak tanıyor. Platform ayrıca, gelişmiş hassas güdümlü mühimmatlar ve genişletilmiş güdümlü ve güdümsüz füze sistemleriyle Belarus'un vuruş seçeneklerini genişleterek, onu ulusal caydırıcılığın temel unsurlarından biri haline getiriyor.

SU-30SM2 GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Su-30SM2, her biri art yakıcı ile 14 bin 500 kilogram itme gücü üreten çift AL-41F-1S art yakıcılı turbofan motorlarla güçlendirilmiştir ve bu da irtifada Mach 2 maksimum hıza ulaşmasını sağlar. Menzili, damla tanklarıyla 3 bin kilometreyi, havadan yakıt ikmaliyle ise 5 bin kilometreyi aşarak uçağa Belarus sınırlarının çok ötesinde stratejik bir menzil sağlar. Savaş uçağının 17 bin 300 metrelik bir uçuş tavanı vardır ve yakın muharebede olağanüstü manevra kabiliyeti sağlayan itme vektörleme nozulları içerir.

Aviyonik donanım, orijinal Su-30SM'ye kıyasla önemli ölçüde iyileştirildi. N035 Irbis-E pasif elektronik taramalı dizi radarı, 30 hedefi aynı anda takip edebilir ve aynı anda 8 hedefi hedef alabilirken, 400 kilometreye kadar menzillerde hava tehditlerini tespit edebilir. Radarı tamamlayan OLS-35 kızılötesi arama ve takip sistemi, radar emisyonları olmadan pasif hedef tespiti ve angajmanı sağlar. Kokpit, modern çok işlevli ekranlar, dijital cam kokpit ortamı ve hızlı hedef tespiti için kask üstü yönlendirme sistemleriyle uyumluluk sunar.

SU-30SM2 VE SİLAHLANMASI

Su-30SM2'nin silahlanma kabiliyeti, en güçlü özellikleri arasındadır. 12 sabit nokta ve 8.000 kilogramı aşan yük kapasitesiyle, avcı uçağı çok çeşitli hava-hava ve hava-kara silahlarını konuşlandırabilir. Hava üstünlüğü görevleri, R-77-1 aktif radar güdümlü füzeler, R-73 kısa menzilli kızılötesi füzeler ve 300 kilometreden fazla mesafedeki hedefleri vurabilen uzun menzilli R-37M ile desteklenir. Saldırı görevleri için uçak, Kh-31 radar ve gemi savar füzeleri, Kh-59 hassas menzilli füzeler, Kh-29 ağır taktik füzeler ve uydu veya lazer güdümlü KAB serisi güdümlü bombalar kullanabilir. Ayrıca, yakın mesafeli angajmanlar için bir GSh-30-1 30 mm dahili topla donatılmıştır.

Belarus için Su-30SM2'nin devreye alınması, Rusya'ya olan stratejik bağımlılığı bağlamında da değerlendirilmelidir. Minsk, gelişmiş muharebe havacılığını sürdürecek endüstriyel altyapıya sahip değildir ve teslimatlar, modernizasyonlar, eğitim ve bakım için tamamen Moskova'ya bağımlıdır. Bu durum Belarus'a modern Rus teknolojisine erişim sağlarken, aynı zamanda ülkeyi asimetrik bir bağımlılık ilişkisine hapseder ve Rusya, Belarus'un uzun vadeli muharebe hazırlığı üzerinde nüfuz sahibi olur.

İLK SEVKİYATIN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Bu teslimat, 2025 başlarında teslim alınan ilk Su-30SM2 partisinin devamı niteliğindedir. Belaruslu pilotlar ve teknisyenler, uçağın hızlı tepki uyarı görevlerine anında operasyonel entegrasyonunu sağlayan dönüşüm eğitimini tamamlamıştır. Hava Kuvvetleri'nin hazırlığını artırmak ve önümüzdeki aylarda tam ölçekli konuşlandırmayı sağlamak için ek mürettebat platformda eğitim almaya devam etmektedir.