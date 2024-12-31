KAI'nin helikopterleri Mart 2029'a kadar Irak hükümetine teslim edeceği açıklanırken, yabancı basında yer alan habere göre bu anlaşmanın, Irak'ın savunma ve operasyonel kabiliyetlerini gelişmiş havacılık teknolojisiyle güçlendirme konusundaki ilgisini gösterdiği ifade edildi.

Orta büyüklükte bir yardımcı helikopter olan KUH Surion, 2012'den beri Güney Kore Ordusu'nda hizmet veriyor. Çok yönlülük için tasarlanan Surion, hava saldırısı, kargo hava taşımacılığı ve asker taşımacılığı gibi çeşitli görevleri yerine getiriyor.

KAI, uluslararası savunma pazarlarındaki varlığını genişletmek için çalışmalarını sürdüren şirket adına Surion ihracatının önemli bir başarıya işaret ettiğini vurguladı.

Güney Kore, küresel savunma ihracatında önemli bir oyuncu haline gelirken, yabancı basın, Irak'ın helikopterleri satın alma kararının, platformun performansına ve uyarlanabilirliğine olan güveni yansıttığını dile getirdi.

Haberde, anlaşmanın Irak'ın bölgesel güvenlik zorlukları ortasında askeri yeteneklerini modernize etme yönündeki daha geniş çabalarıyla da örtüştüğü ifade edildi. Helikopterlerin, asker taşımacılığından afet yardımına kadar çeşitli görevleri yerine getirerek Irak'ın operasyonel esnekliğini artırması bekleniyor.

Surion, son yıllarda giderek artan bir başarı yakalayan Güney Kore'nin daha geniş savunma ihracat portföyünün önemli bir parçası haline geldi.

Haberde ayrıca, ileri teknoloji ve rekabetçi fiyatlarıyla bilinen Güney Kore savunma ürünlerine talebin son yıllarda arttığı ifade edildi.