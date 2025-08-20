The Sudan Times gazetesinin haberine göre, Sudan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki Sudan Askeri Konseyi, Pakistan ile 1,5 milyar dolarlık kapsamlı bir savunma anlaşması imzaladı. Anlaşma, Sudan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pilot El-Tahir Muhammed El-Avad El-Amin başkanlığındaki bir Sudan heyetinin İslamabad'a yaptığı üst düzey ziyaret sırasında imzalandı ve Pakistan Savunma Bakanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Pakistan savunma sanayisinden üst düzey yetkililerle doğrudan görüşmeler içeriyordu.

HAVA SAVUNMA İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Anlaşma, Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştiren bir dizi hava, kara ve hava savunma sistemi içeriyor. Satın alımlar arasında 10 adet K-8 Karakorum hafif taarruz ve eğitim uçağı, 20 adet Shahpar-2 muharebe İHA'sı, 150 adet YIHA-III taktik İHA'sı, 50 adet MR-10K gözetleme İHA'sı ve 50 adet Ababeel-5 uzun menzilli taarruz İHA'sı yer alıyor. Teslimatlar ayrıca Sudan'ın eskiyen MiG-21 filosu için motorlar, 150 adet Mohafiz zırhlı güvenlik aracı ve gelişmiş Çin yapımı HQ-9 ve HQ-6 karadan havaya füze sistemlerini de içerecek. İlk sevkiyatların 2025 yılı sonundan önce yapılması bekleniyor ve bu da muharebe alanındaki dengeleri değiştirmeyi amaçlayan hızlı bir modernizasyon çabasının sinyalini veriyor.

Karakorum jetleri, isyan karşıtı görevler için hem gelişmiş eğitim uçağı hem de hafif saldırı uçağı olarak çift yönlü kullanım sağlıyor. Shahpar-2 ve Ababeel-5 İHA'ları uzun menzilli saldırı kapasitesi sunarken, taktik YIHA-III ve MR-10K İHA'ları muharebe alanında keşif, hedef belirleme ve havada dolaşma kabiliyeti sunuyor. Karada ise Mohafiz zırhlı araçları, kentsel ve çöl operasyonlarında piyade birliklerinin hareket kabiliyetini ve korumasını artırıyor. HQ-9 ve HQ-6 füze sistemlerinin tedariki, Sudan'a hem konvansiyonel uçakları hem de düşman İHA saldırılarını caydırabilecek güçlü bir hava savunma kalkanı sağladığı için özellikle önemli.

ÇATIŞMALARI YENİDEN ŞEKİLLENDİREBİLİR

Taktik ve operasyonel açıdan, İHA ve füze savunma sistemlerinin entegrasyonu, Hızlı Destek Kuvvetleri ile devam eden çatışmayı yeniden şekillendirebilir. Taktik İHA'lardan gelen sürekli ISR, SAF birliklerinin Hızlı Destek Kuvvetleri hareketlerini izlemesine, hassas saldırıları koordine etmesine ve ikmal koridorlarını aksatmasına olanak tanıyacaktır. Genişletilmiş menzilleri ve saldırı yükleriyle Ababeel-5 İHA'ları, tartışmalı bölgelerdeki Hızlı Destek Kuvvetleri komuta merkezlerini hedef alabilir. Bu arada, HQ-9 ve HQ-6 sistemleri, Sudan ordusuna Hartum ve büyük garnizonlar çevresindeki kritik hava sahasını güvence altına alma olanağı sağlayarak sürpriz saldırı riskini azaltır ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin gökyüzündeki hareket özgürlüğünü kısıtlar. Bu varlıklar bir araya geldiğinde, taktik dengeyi büyük ölçüde SAF lehine çevirerek, savunma zayiatından taarruz operasyonlarına geçişi mümkün kılacaktır.

Anlaşma, Sudan'ın İHA ve hava savunma kabiliyetlerinde büyük bir sıçramayı temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda uzun süreli çatışmalara doğru kararlı bir dönüşü de temsil ediyor. Pakistan ve Çin sistemlerinin entegrasyonu, SAF'a açık bir teknolojik üstünlük sağlayarak, insansız hava araçlarını ve füze savunma sistemlerini stratejisinin merkezine yerleştiriyor. Anlaşma, daha geniş bölge açısından, yabancı destekli silah girişlerinin savaş hatlarını sertleştirmesi ve barış umutlarını azaltmasıyla daha fazla istikrarsızlık olasılığını gündeme getiriyor.