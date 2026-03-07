Güney Kore yapımı Cheongung II orta menzilli karadan havaya füze sistemi, ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonlarının ardından İran'ın füze saldırılarının bölgeyi kasıp kavurduğu bir dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk kez gerçek bir muharebe hedefini başarıyla engelledi.

Misilleme amaçlı füze saldırısı dalgası sırasında BAE hava savunma sistemleri devreye girdi ve M-SAM II sistemi gelen balistik tehditlerden birini etkisiz hale getirdi. Bu engelleme, Güney Kore yapımı bir hava savunma platformunun gerçek bir muharebe hedefini başarıyla vurduğu ilk örnek olup, Seul'ün genişleyen savunma sanayi varlığının bir parçası olarak Orta Doğu'daki birçok ortağa ihraç edilen bir sistemin erken operasyonel testini sağlamaktadır.

BALİSTİK TEHDİDİN ÖNLENMESİNDE DOĞRUDAN ROL OYNADI

Korea Times'ın belirttiğine göre, BAE'nin füze savunma mimarisine entegre edilen Cheongung-II bataryası, gelen en az bir balistik tehdidin önlenmesinde doğrudan rol oynuyor. Sistem daha önce Güney Kore'nin Körfez ülkeleriyle genişleyen savunma ortaklıklarının bir parçası olarak ihraç edilmişti.

BAE, Güney Koreli savunma şirketleri LIG Nex1, Hanwha Systems ve Hanwha Aerospace tarafından üretilen on batarya için 2022'de 3,5 milyar dolarlık bir sözleşme imzalayarak ilk uluslararası operatör oldu. En az iki batarya halihazırda BAE topraklarında konuşlandırılmış durumda.

BALİSTİK FÜZELERİ ÖNLEMEK İÇİN TASARLANDI

KM-SAM Blok II olarak da bilinen Cheongung-II, orta menzilli uçak ve balistik füze önleme amacıyla tasarlanmıştır. Her batarya, her biri sekiz önleyici füze ile donatılmış dört ila altı mobil fırlatma rampası, çok fonksiyonlu bir radar ve ateş koordinasyonundan sorumlu bir komuta ve kontrol aracını entegre eder. Bu mimari, sistemin farklı stratejik noktaları koruyacak kadar hareketli kalırken, aynı anda birden fazla hava tehdidini tespit etmesine, izlemesine ve etkisiz hale getirmesine olanak tanır.

RUS S-400'LERİN İZLERİ

Hedef tespiti ve takibi, kısmen Rus S-400 sistemiyle ilişkili teknolojiden türetilmiş pasif elektronik taramalı dizi X-band üç boyutlu radara dayanmaktadır. Radar dakikada yaklaşık 40 devir hızında döner ve yaklaşık 80 derecelik yükseklik kapsama alanı sağlar. Bu konfigürasyonda sensör, yaklaşık 100 kilometre mesafedeki hava hedeflerini tespit edebilir ve aynı anda 40 adede kadar nesneyi takip edebilir; bu da komuta biriminin tehditleri önceliklendirmesine ve önleyici füzeleri hızlı bir şekilde görevlendirmesine olanak tanır. Füze, ataletsel navigasyon, atış kontrol radarından veri bağlantısı yoluyla orta yol güncellemeleri ve önlemenin son aşamasında terminal aktif radar güdümlü yönlendirmeyi birleştiren bir güdüm profili izler.

GÜNEY KORE'NİN BÖLGEDE ETKİSİ ARTIYOR

Cheongung-II, katmanlı füze savunma mimarisinin orta katmanında yer almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri konfigürasyonunda, Patriot gibi uzun menzilli önleyici füzeleri tamamlayarak balistik füze saldırılarının son aşamasını kapsar ve kritik altyapıyı uçaklara veya seyir füzelerine karşı savunur. Nispeten kompakt batarya düzeni, hava üsleri, kentsel alanlar ve enerji altyapısı çevresinde konuşlandırılmasına olanak tanır. Entegre bir ağ içinde, sistem dış sensörlerden erken uyarı alabilir ve tehditler savunulan bölgelere doğru inerken onlarla mücadele edebilir.

Güney Kore'nin Orta Doğu'ya savunma ihracatı son on yılda istikrarlı bir şekilde arttı. Kore İhracat-İthalat Bankası verilerine göre, bölgeye yapılan silah ihracatı 2019'da yaklaşık 240 milyon dolardan 2024'te yaklaşık 740 milyon dolara yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin satın almasının ardından, Suudi Arabistan Şubat 2024'te Cheongung-II sistemini satın almak için 3,2 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Irak daha sonra 2,8 milyar dolarlık bir anlaşmayla bölgenin üçüncü müşterisi oldu ve bu da Körfez ülkeleri arasında çeşitlendirilmiş füze savunma çözümlerine yönelik artan talebi gösteriyor.