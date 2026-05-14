Irak'ın hava savunma stratejisine ilişkin yabancı basından dikkat çeken bir haber servis edildi. Haberde, Irak Hava Savunma Komutanlığının, ağırlıklı olarak ABD yapımı AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sistemlerine ve Rus Pantsir-S1 füze-top sistemlerine güvendiği ifade edildi.

Bu sistemlerin bölgedeki son savaşla birlikte varlığının sorgulandığı dile getirilen haberde, Cheongung-II'nin, bu denklemi değiştireceği ifade edildi. Eylül 2024'te LIG Nex1, Irak'tan orta menzilli karadan havaya füze savunma sistemleri için yaklaşık 2,8 milyar dolarlık bir sözleşme kazandı.

Irak paketine ilişkin mevcut bilgiler, Bağdat'ın eski Rus ekipmanlarından uzaklaşması bağlamında sekiz bataryayı gösteriyor. Eğer bu sekiz batarya rakamı sözleşme değerine uygulanırsa, füzeler, fırlatıcılar, radarlar, eğitim, yedek parçalar ve destek arasında herhangi bir ayrım yapılmadan ortalama tedarik maliyeti batarya başına yaklaşık 350 milyon dolardır.

20 ADET KORKUT İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde, Türkiye'nin bu satın alım ile önemli bir avantaj elde edebileceği ifade edilirken, Irak'ın 20 adet Korkut alımı için ASELSAN'la görüştüğü vurgulandı.

Korkut ailesinin Irak'ın belirttiği gereksinimi karşılayacağı ifade edilen haberde, KORKUT 100/25 SB sisteminin, 25x137 mm ATOM programlanabilir havada patlayan mühimmat kullanan 25 mm'lik otomatik bir topa sahip olduğu, dakikada 600 mermiye kadar atış hızı, 200 mermilik mühimmat yükü, yaklaşık 1200 metre havadan hedef angajmanı, yaklaşık 1500 metre karadan hedef angajmanı, AESA radar sensörleri, elektro-optik nişangahlar, termal kamera, lazer mesafe ölçer ve insansız hava aracı kontrolü veya navigasyon bağlantılarının kinetik olmayan şekilde bozulması için bir RF jammer içerdiği vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERİNE VURGU

Bu silah karışımının önemli olduğu dile getirilen haberde, Irak'ın insansız hava araçlarını önlemek için yüksek fiyatlarda füze alması gerektiği ifade edildi. Türk insansız hava aracı karşıtı ailesinde ayrıca BUKALEMUN 100 aldatma, KANGAL FPV insansız hava aracı karşıtı, SEDA 100-cUAV tespit ve İHTAR ekipmanı gibi sistemlerin de bulunduğu vurgulandı.

Güney Kore'nin, Irak'a ABD-Rusya ikiliğinin dışında bir füze savunma tedarikçisi sağlayarak, 2022 sonrasında büyük Rus sistemlerine bağlı yaptırımlardan ve tedarik risklerinden kaçınmasını ve yalnızca ABD onaylarına bağımlı olmamasını mümkün kıldığı aktarıldı.

Türkiye'nin ise Irak'a hızlı tedarik, bakım maliyetleri ve farklı menzillerde radar, füze, elektro-optik sensör, komuta merkezi ve hava savunma silahlarını içeren Çelik Kubbe programıyla bağlantılı büyüyen bir hava savunma sanayisi ile önemli avantajlar sunduğu vurgulandı. Haberde, Bağdat'ın Seul ve Ankara'dan alım yaparak, sınırlı tedarik kaynağını çeşitlendirmeye başladığı ifade edildi.