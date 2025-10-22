Hava savunma sistemlerine olan ihtiyaç her geçen gün artarken önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hindistan'ın, S-400 Triumf hava savunma envanterini genişletmeyi amaçlayan 1,2 milyar dolarlık yeni bir satın almayla Rusya ile stratejik savunma ortaklığını derinleştirmeye hazırlandığı ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde sonuçlandırılması beklenen anlaşmanın, Hintli askeri komutanların, platformun Pakistan'a ait savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirdiği iddia edilen yakın tarihli bir sınır savunma operasyonu olan Sindoor Harekâtı sırasında S-400 sisteminin muharebe performansını övmelerinin ardından geldi.

Savunma kaynakları, Hindistan'ın katmanlı hava savunma kalkanını güçlendirecek bu füzelerden önemli sayıda satın almak için Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

İLK ANLAŞMA 2018 YILINDA İMZALANMIŞTI

Hindistan, 2018 yılında Rusya ile beş filo S-400 sistemi satın almak için bir anlaşma imzalamıştı. Bunlardan üçü halihazırda teslim edildi ve tamamen çalışır durumda. Ancak kalan iki filonun teslimatı, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışma nedeniyle ertelendi.

S-500 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ GÜNDEMDE

Kaynaklar, Hindistan'ın şu anda son iki filonun teslimatı için baskı yaptığını ve ayrıca ek S-400 ünitelerinin yanı sıra yeni nesil S-500 sistemleri edinme olasılığını araştırdığını söyledi.

Hindistan tarafı, S-400 füze alımının yanı sıra, görüş mesafesinin ötesindeki (BVR) muharebe kabiliyetlerini artırmak amacıyla gelişmiş hava-hava füzeleri tedarik etmek için de Rusya ile görüşmeler yürütüyor.

Rus Almaz-Antey tarafından geliştirilen S-400 Triumf, uçaklar, seyir füzeleri, İHA'lar ve balistik füzeler dahil olmak üzere çok çeşitli hava tehditlerini tespit etmek, izlemek ve imha etmek üzere tasarlanmış uzun menzilli bir karadan havaya füze (SAM) sistemidir.

Günümüzde operasyonel hizmette olan en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biridir. S-400, farklı füze tiplerini bir arada kullanarak 400 kilometreye kadar menzillerde ve 30 kilometreye kadar irtifalarda hedeflere saldırabilir. Radar sistemi, aynı anda 300 hedefi takip edebilir ve stratejik bölgelerde katmanlı hava savunma kapsamı sağlar.

Teknik olarak S-400, farklı mesafe ve irtifalardaki tehditleri engellemek için tasarlanmış bir füze karışımı kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bunlar arasında 400 kilometreye kadar menzile sahip 40N6E füzesi, 250 kilometreye kadar yüksek irtifa hedefleri için 48N6DM füzesi ve yakın mesafeli angajmanlar için 9M96E2 füzesi bulunmaktadır. Hintli kaynaklar, 1,2 milyar dolarlık anlaşmanın muhtemelen bu füzelerin bir karışımını, yedek parçaları, elektronik bileşenleri, bakım ekipmanlarını ve gelişmiş çoklu hedef takibi için komuta ve kontrol sistemlerinde olası yükseltmeleri içerdiğini öne sürüyor.

RUSYA İLE İLİŞKİLER DERİNLEŞİYOR

İki ülke arasında devam eden görüşmelerde ayrıca, Yeni Delhi ve Moskova arasındaki daha geniş stratejik savunma ortaklığını yansıtan BrahMos süpersonik seyir füzesi ve türevlerinin iyileştirilmesi de yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aralık ayında Hindistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret sırasında ikili görüşmelerin ana odak noktasının savunma işbirliği olması bekleniyor.

1,2 milyar dolarlık füze alımı, sıradan bir sözleşmeden çok daha fazlasını temsil ediyor. Hindistan'ın Rus yapımı S-400 hava savunma füze sistemi aracılığıyla katmanlı hava savunma ve stratejik caydırıcılığa olan uzun vadeli bağlılığının bir teyidi niteliğinde. Muharebe onayının ardından sistemin operasyonel olarak açıkça onaylandığını gösteriyor ve Hindistan'ın giderek artan bir şekilde artan gerginlik ve tartışmalı hava sahalarıyla tanımlanan bir bölgede hava hakimiyetini sürdürmesini sağlıyor.