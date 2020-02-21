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Dünya

Yemen'in Sana kentinden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenlendi

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki eski başkent Sana'dan Suudi Arabistan topraklarına balistik füze saldırıları düzenlendiği bildirildi.

AA21 Şubat 2020 Cuma07:41 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 07:41

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki Maliki, gece 00.30'da Husiler tarafından fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Füzelerin sistematik olarak yerleşim bölgeleri ve sivilleri hedef aldığının altını çizen Maliki, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Maliki, füzelerin eski başkent Sana'dan fırlatıldığını belirterek, "Yemen'in başkenti Sana, Husiler tarafından balistik füzelerin montajının yapıldığı ve Suudi Arabistan topraklarına yollandığı bir yer halini aldı." ifadelerini kullandı.

Suudi vatandaşların, koalisyon ülkeleri vatandaşları ve o bölgede ikamet edenlerin korunacağını dile getiren Maliki, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon komutanlığının sert önlemler almayı sürdüreceğini bildirdi.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını da kullanarak, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

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