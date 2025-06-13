İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2025 Cuma / 17 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4374
  • EURO
    45,493
  • ALTIN
    4352.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hava savunmasında lazer silah dönemi: On binlerce hedef başarıyla imha edildi
Dünya

Hava savunmasında lazer silah dönemi: On binlerce hedef başarıyla imha edildi

Geliştirilen yeni lazer sistemine ilişkin bilgileri paylaşan Rusya hükümeti, insansız hava araçlarını durdurmaya yönelik yeni bir lazer sisteminin başarıyla denendiğini açıkladı. Öte yandan Putin, yaptığı açıklamada Ukrayna'da 'özel askeri operasyonun' başlangıcından bu yana havada 80 binden fazla hedefin Rus hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirmişti.

AA13 Haziran 2025 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Hava savunmasında lazer silah dönemi: On binlerce hedef başarıyla imha edildi
ABONE OL

Rusya hükümeti, insansız hava araçlarını (İHA) durdurmaya yönelik yeni bir lazer sisteminin başarıyla denendiğini bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın geliştirdiği yeni lazer sistemine ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın bir bölgesinde kurulan deneme bölgesinde İHA'ların durdurulmasına yönelik ileri seviye yeni lazer sisteminin başarıyla denendiği ve söz konusu sistemin Rus hava savunma sistemine entegre edileceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "özel askeri operasyonun" başlangıcından bu yana havada 80 binden fazla hedefin Rus hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.