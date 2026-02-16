İSTANBUL 19°C / 12°C
Dünya

Hava savunmasını etkileyecek açıklama... ''F-35'lerin yazılımını kırabilirsiniz''

Hollanda geçici hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının yazılımını güncellemeyi onaylamaması durumunda, bunu kendilerinin yapacağını belirterek, 'F-35'lerin yazılımını kırabilirsiniz. iPhone gibi.' dedi.

16 Şubat 2026 Pazartesi 00:19
Hava savunmasını etkileyecek açıklama... ''F-35'lerin yazılımını kırabilirsiniz''
ABONE OL

BBB Partisi'nden Tuinman, BNR'nin Boekestijn & De Wijk adlı podcast programında, NATO ülkelerine yönelik olası büyük çaplı bir Rus saldırısına karşı Avrupa'nın hazırlığı, ABD desteği olmadan Avrupa savunma birliği ve F-35 savaş uçaklarının ABD yazılımına bağımlılığı konularını ele aldı.

2028 sonuna kadar Rus tehdidine karşı her şeyin hazır hale getirileceğini söyleyen Tuinman, bu tarihe kadar tankların, ilave F-35'lerin, sipariş edilen Tomahawk füzelerinin ve top sistemlerinin teslim alınmış olacağını dile getirdi.

Amerikalıların müttefik olarak kendilerini geri çekmesi halinde Hollanda'daki F-35 uçaklarının ABD yazılım güncellemelerine bağımlılığının sorun yaratıp yaratmayacağına ilişkin Tuinman, ileriki 1,5-2 yılda Hollanda'nın Norveçliler ve yakında Polonyalılar ile Avrupa'da bunun için sıkı çalışacağını kaydetti.

Tuinman, "O zaman Amerikalıların gerçekten tutumlarını netleştirip netleştirmeyeceklerini kendiliğinden göreceğiz." dedi.

"ASLA SÖYLEMEMEM GEREKEN BİR ŞEYİ SÖYLEYECEĞİM"

ABD'nin F-35'lerin yazılımını güncellemede işbirliğine gitmemesi veya isteksiz olması ihtimali üzerine Tuinman, "Size asla söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim ama yine de yapıyorum. Evet, sonuçta başka bir seçeneğiniz daha var. F-35'in de yazılımını kırabilirsiniz. Tıpkı iPhone gibi. Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim." ifadesini kullandı.

