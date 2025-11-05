İSTANBUL 19°C / 15°C
5 Kasım 2025 Çarşamba
Dünya

Hava üssünde drone alarmı!

Belçika'da Diest Belediyesine bağlı Schaffen Askeri Hava Üssü üzerinde dün gece 4 dronun gözlemlendiği bildirildi.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 14:58
Hava üssünde drone alarmı!
Diest Belediye Başkanı Geert Cluckers, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polis ve ordu tarafından Schaffen Askeri Hava Üssü'nde dün gece 4 dronun tespit edildiğini duyurdu.

Cluckers, olay hakkında ilgili yetkililere bilgi verildiğini ifade ederek, yerel polisle temas halinde olduğunu ve durumu izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca Cluckers, panik yapılacak bir durumun olmadığını kaydetti.

BELÇİKA'DA DRON HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

Belçika'da ilk olarak Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dron, Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır, dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamış ve dronların casusluk amacıyla geldiğine işaret etmişti. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Brüksel Havalimanı çevresinde dün akşam dronların tespit edilmesi üzerine güvenlik nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

