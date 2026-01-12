İSTANBUL 3°C / -2°C
Dünya

Havaalanı yolunda güvenlik alarmı! Trump'ın konvoy rotası değiştirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da havaalanına giderken kullandığı güzergah, güvenlik güçlerinin şüpheli bir nesne tespit etmesi üzerine aniden değiştirildi.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun Florida eyaletinde havaalanına giderken kullandığı rotanın, "şüpheli nesne" tespit edilmesi üzerine değiştirildiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na varışı öncesinde yapılan güvenlik taramaları sırasında "şüpheli nesne" tespit edildiğini belirtti.

Nesnenin ne olduğuna ilişkin bilgi vermeyen Leavitt, "Daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gerekti ve başkanlık konvoyunun güzergahı buna göre değiştirildi." ifadesini kullandı.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi de ikinci güzergahın tedbir amaçlı olduğunu ve söz konusu değişikliğin "standart protokol" kapsamında uygulandığını kaydetti.

Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden yerel saatle 18.20'de ayrıldığı ve normalde yaklaşık 10 dakika süren havaalanına yolculuğu için şehir içinde dolambaçlı bir rota izlediği aktarıldı.

Yol boyunca motosikletli polislerin konvoy için güvenlik hattı oluşturduğu, bu sırada Trump'a eşlik eden araçların çarpışma riski yaşadığı belirtildi.

Ayrıca, Air Force One uçağının, havaalanında her zamankinden farklı bir noktaya park edildiği ve dış ışıklarının kapalı tutulduğu kaydedildi.

