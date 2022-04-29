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Dünya

Havaalanında hatıra top mermisi paniği!

ABD'li bir ailenin, Golan Tepeleri'nde bularak 'hatıra kalması için' yanlarında götürdükleri patlamamış top mermisi, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda endişeye yol açtı.

TRT Haber29 Nisan 2022 Cuma 16:49 - Güncelleme:
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İsrailli YNet'in haberine göre, aile üyelerinden biri sırt çantasından mermiyi çıkardı ve bir güvenlik görevlisine bunu bavula koyup koyamayacağını sordu.

Yetkili, söz konusu kişinin etrafının boşaltılmasını istedi ancak bunu yanlış anlayan diğer bir yolcu, "teröristler ateş ediyor" diye bağırmaya başladı ve kitlesel paniğe neden oldu.

Sosyal medyada, yolcuların havalimanı içerisinde kaçıştığı anlara dair görüntüler paylaşıldı.

Paniğe neden olan ailenin, güvenlik kontrollerinin ardından uçağa binmesine izin verildi.

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