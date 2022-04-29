Havaalanında hatıra top mermisi paniği!

İsrailli YNet'in haberine göre, aile üyelerinden biri sırt çantasından mermiyi çıkardı ve bir güvenlik görevlisine bunu bavula koyup koyamayacağını sordu.

Yetkili, söz konusu kişinin etrafının boşaltılmasını istedi ancak bunu yanlış anlayan diğer bir yolcu, "teröristler ateş ediyor" diye bağırmaya başladı ve kitlesel paniğe neden oldu.

Sosyal medyada, yolcuların havalimanı içerisinde kaçıştığı anlara dair görüntüler paylaşıldı.

Paniğe neden olan ailenin, güvenlik kontrollerinin ardından uçağa binmesine izin verildi.