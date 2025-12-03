İSTANBUL 16°C / 7°C
Dünya

Havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma faaliyeti! 11 yıllık sır çözülüyor mu?

Malezya, 2014'te kaybolan MH370 sefer sayılı uçağın akıbetini öğrenmek için arama çalışmalarını tekrar başlatıyor.

3 Aralık 2025 Çarşamba 09:52
Havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma faaliyeti! 11 yıllık sır çözülüyor mu?
Malezya, 11 yıldır kayıp "MH370" uçağı için arama çalışmalarını 30 Aralık'ta tekrar başlatma kararı aldı.

Bernama haber ajansına göre, Malezya Ulaştırma Bakanlığı, Mart 2014'te Malezya'dan kalkan ve bir daha haber alınamayan uçak hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, arama çalışmalarının 30 Aralık'ta başlayacağı ve 55 gün süreceği belirtildi.

Arama çalışmalarında, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu uçağın bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yerlere odaklanılacağı ifade edildi.

Çalışmaların, Malezya hükümeti ile okyanus ve deniz tabanlarından veri toplayan Ocean Infinity şirketi tarafından yürütüleceği kaydedildi.

- KAYIP "MH370"

"MH370" sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için havalanmış, uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu.

Planlanan rotadan batıya saparak rotasından çıktığı ordu radarlarına takılan uçağın, Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu bazı radar kayıtlarına yansımıştı.

Uçağın 227 yolcu ve 12 mürettebatla Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü tahmin edilen noktalarda yapılan arama çalışması, "havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma faaliyeti" olmuştu. Ancak bir kısmı "MH370"e ait olduğu düşünülen uçak parçaları dışında uçağa ait hiçbir iz bulunamamıştı.

