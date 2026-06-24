Havada dehşet anları: Alev alan balon yere çakıldı

Brezilya'da Pazar günü korkunç bir kaza yaşandı. Ülkenin güneyindeki Santa Catarina eyaletinde 21 kişiyi taşıyan sıcak hava balonunda yangın çıktı. Havadayken alev alan balonun yere çakılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Santa Catarina Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, pilot da dahil olmak üzere 13 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Eyalet Polisi Tiago Luiz Lemos gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatta kalanlardan biri olan pilota göre, sepetin içinde bir yangın çıktı. Bunun üzerine pilot balonu alçaltmaya başladı ve yere oldukça yaklaştığında yolculara atlamaları yönünde talimat verdi. İnsanlar atlamaya başladı, ancak bazıları bunu başaramadı. Alevlerin büyümesi ve ağırlık değişimi nedeniyle balon yeniden yükseldi. Daha sonra taşıma gücünü kaybederek yere düştü" ifadelerini kullandı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.