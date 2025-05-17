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Dünya

Havada facia! İki helikopter çarpıştı, sağ çıkan olmadı

Estonya'dan Finlandiya'ya giden iki helikopter, Eura şehri yakınlarında çarpıştı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA17 Mayıs 2025 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Havada facia! İki helikopter çarpıştı, sağ çıkan olmadı
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Finlandiya'da helikopter kazası meydana geldi. Estonya'nın başkenti Tallinn'den Finlandiya'nın Kokemaki şehrine gitmek üzere havalanan 2 helikopter çarpıştı. Yerel saatle 12.30 sıralarında Finlandiya'nın Eura şehrinde düşen 2 heliopterdeki toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Çağrı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, helikopterlerin enkazına ulaştı. Polis, helikopterlerin birinde 2, diğerinde ise 3 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, pilotların kimliklerinin bilindiğini, ancak yolcuların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini aktardı.

Estonya medyasının Pori Havacılık Kulübü'ne dayandırdığı habere göre, kazazedeler 20 hava aracının katılacağı bir etkinlik için Finlandiya'daki Piikajarvi Havaalanı'na gidiyordu.

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