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Dünya

Havada it dalaşı! Kritik bölgede tansiyon yine yükseldi

Çin'e ait bir helikopterin Filipinlere ait devriye uçağının 3 metre yakınında 'tehlikeli manevralar' yaparak uçtuğu bildirildi.

AA18 Şubat 2025 Salı 14:01 - Güncelleme:
Havada it dalaşı! Kritik bölgede tansiyon yine yükseldi
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Çin'e ait helikopterin ihtilaflı alanlardaki Scarborough Sığlığı'nda Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait bir uçağın 3 metre yakınındaki "tehlikeli eylemlerine" Associated Press de dahil çok sayıda uluslararası basın kuruluşundan muhabirler tanıklık etti.

Söz konusu manevralar yaklaşık 30 dakikalık bir gerginliğe yol açarken, Filipinli pilot telsizden Çinli helikoptere "Çok yakın uçuyorsunuz, çok tehlikelisiniz. Mürettebatımızla yolcularımızın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Uzak durun ve uçağınızı bizden uzaklaştırın. Güvenlik standartlarını ihlal ediyorsunuz." uyarısında bulundu.

Filipinler Sahil Güvenlik ve Balıkçılık Bürosundan konuya dair yapılan açıklamada da "Çin'in saldırgan ve tırmandırıcı eylemlerine rağmen Batı Filipin Denizi'ndeki egemenliği, egemenlik haklarını ve deniz yetki alanını savunmaya kararlı olunduğu" belirtildi.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

  • Çin donanması
  • Güney Çin Denizi
  • Filipinler devriye uçağı

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