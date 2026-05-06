Havada panik anları: Yolcu uçağı acil iniş yaptı

Güney Kore'nin başkenti Seul'den İsviçre'nin Zürih kentine giden İsviçre Havayolları'na (SWISS) ait Airbus A350-941 tipi yolcu uçağının ikinci pilotu sefer sırasında fenalaştı. Kazakistan basınında yer alan haberlerde, uçağın Kazakistan hava sahası üzerindeyken hava trafik kontrolüne acil iniş sinyali gönderdiği belirtilerek, uçağın yerel saatle 12.50 civarında Almatı Uluslararası Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, acil iniş nedeninin ikinci pilotun sağlık durumunun aniden kötüleşmesi olduğu ve pilotun Almatı'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Uçakta 227 yolcu ve 14 mürettebat bulunduğu, uçakta herhangi bir teknik arıza olmadığı bildirildi.