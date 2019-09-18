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Havada tehlikeli yakınlaşma! F-18 ve F-16'lar, Tu-160'ı çembere aldı

Baltık Denizi üzerinde uçan Rus Tu-160 Blackjack bombardıman uçağı Finlandiya, İsveç, Belçika, Danimarka ve Polonya savaş uçakları tarafından adeta çembere alındı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerindeki rutin devriyeye çıkan süpersonik bombardıman uçağı Tu-160 ve eskortuna ait görüntüleri paylaştı.
 
Yapılan açıklamada, belirtilmeyen bir üsden kalkan Tu-160 ve eskortunun, Baltık Denizi tarafsız suları üzerinde gezdiği sırada, önce Finlandiya'ya ait F-18 ve İsveç'e ait JAS-39 Gripen savaş uçağı tarafından takibe alındığı belirtildi. Bakanlık, Belçika, Polonya ve Danimarka'ya ait F-16'ların da katılımıyla Tu-160'ın adeta çembere alındığı ana ait görüntüleri servis etti.
 
Görüntülerde savaş jetleri, Rus uçaklarına o kadar yaklaşıyor ki, uçakların üzerindeki küçük yazılar bile Rus pilotlar tarafından rahatlıkla okunabiliyor.
 
Tehlikeli yakınlaşma sonrası Tu-160'ın, yedi saatlik görev süresini tamamlayarak güvenli bir şekilde üsse döndüğü belirtildi.

Havada tehlikeli yakınlaşma! Rus Tu-160´ı F-18 ve F-16´lar çembere aldı

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