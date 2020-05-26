star.com.tr 26 Mayıs 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 11:41

Güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmurun vurduğu Rusya'nın Yekaterinburg kentinde, şehrin dört bir yanına çok sayıda ağaç devrildi. Kentte bazı yollar kapanırken, fırtına elektrik hatlarını da tahrip etti.

Kentten gelen görüntülerde, birçok şanssız sürücünün araçlarının üzerine ağaçların ya da binalardan kopan çatı gibi parçaların düştüğü görülüyor.

Gelen bir görüntüde otoparkta yerdeki plastik tabakayı tutmaya çalışan bir adam, tabakanın havalanmasıyla adeta uçuyor. Tabakanın fırlattığı adamın yaralandığı belirtildi.

Rüzgarlar şehirdeki çeşitli binalara zarar verdi. Metal çatı parçaları ve diğer katı inşaat malzemeleri, havada uçuştu.

Bir diğer görüntüde, şiddetli rüzgarın bir telekom direğini de devirdiği görülüyor.

Fırtına bir binadan balkanları söküp düşürürken, cam ve metal parçaları yere düştüğünde altında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Ekaterinburg'un 25 km güneydoğusunda bulunan Aramil kasabasında, iki katlı bir yapının çatısı tamamen söküldü. Çatı binanın arkasındaki bir otoparka düşerek, otoparktaki bir adamı öldürdü.

Bölgede çeşitli şantiyeler de fırtınadan olumsuz etkilendi. Bazı gevşek malzemeler şiddetli rüzgarın etkisiyle havada uçuştu. Devrilen bir vincin makini ağır yaralandı.

Yerel yetkililer, başka bir adamın şehirde havadaki uçan bir kapı tarafından öldürüldüğünü doğruladı.

Fırtınanın kapsamlı hasar tespiti sonrası, ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.

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