''Havalimanı tuvaletinde 100 milyonlarca yıllık fosiller var''

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:44

Nanjing Üniversitesi öğretim üyesi Shen Shuzhong, bir televizyon yayınında, Longdongbao Uluslararası Havalimanı'nın tuvaletlerinden bazı fotoğrafları paylaştı.

Lavabo yapı malzemelerinde beyaz desenlerin görüldüğünü belirten Shuzhong, bunların yüz milyonlarca yıl öncesinin brakiyopod kategorisine ait fosiller olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN GELİYORLAR

TRT Haber'in haberine göre, Shuzhong, bazı insanların lavaboların fotoğraflarını çekmek için havalimanını ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Söz konusu fosillerin, dönemin çevresel şartlarına ve deniz suyu sıcaklığına dair ipuçları taşıyabileceği belirtildi.

Fosillerin lavabolarda kullanılmasının yasal olduğu, havalimanının bulunduğu Guizhou bölgesinin fosil buluntuları açısından zengin bir bölge olduğu kaydedildi.