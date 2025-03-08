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Dünya

'Havalimanına ABD baskını' iddiası! Komşudan cevap geldi

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, Irak'ın güneyindeki Uluslararası Necef Havalimanı'na ABD ordusuna ait 8 zırhlı aracın girdiğine dair iddiaların ardından yaptığı açıklamada, havalimanındaki ABD'li ekibin bu gücün bir Amerikan yetkilisinin bölgeyi ziyareti öncesinde yapılan bir keşif ekibi olduğunu belirtti.

IHA8 Mart 2025 Cumartesi 08:07 - Güncelleme:
'Havalimanına ABD baskını' iddiası! Komşudan cevap geldi
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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, "Necef Havalimanı'na ABD baskını" iddialarına yanıt verdi. El-Araci, havaalanına giren gücün baskın düzenlediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, olayın kaçırılan İsrailli bir kişinin kurtarılmasıyla ilgili olduğu yönündeki haberlerin de asılsız olduğunu ifade etti. El-Araci'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Necef Havalimanı'nda yaşanan olayın, bir ABD heyetinin keşif amacıyla bölgeye gelmesiyle ilgili olduğu vurgulandı. Heyetin gelişi, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın onayıyla gerçekleşmiş olup, bu tür ziyaretlerin oldukça normal ve planlı bir prosedür olduğu belirtildi.

El-Araci ayrıca, İsrailli vatandaş Elizabeth Tsurkov'un kaçırılmasıyla ilgili iddiaları da reddederek, "Kaçırma girişiminin engellendiği yönündeki iddialar oldukça zayıf ve dayanaksız. Eğer böyle bir durum olsaydı, ABD güçlerinin kaçırılan kişiyi kurtarması veya kaçıranları yakalaması daha mantıklı olurdu" ifadelerini kullandı.

IRAK BASININDAKİ İDDİA

Irak basınında yer alan iddialara göre, 8 siyah camlı araçtan oluşan bir konvoy, Necef Uluslararası Havalimanı'na zorla girmeye çalıştı. Araçlardan inen, ağır silahlı ve kurşun geçirmez yelek giyen ABD özel timleri, havalimanı içinde özel kameralarla incelemelerde bulundu ve bu ekip, havaalanındaki Irak güvenlik güçlerinden izin almamıştı.

Ayrıca, iki adet "Black Hawk" tipi helikopterin de havalimanına indiği ve içinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nden bir yetkili ile silahlı askerlerin bulunduğu iddia edilmişti.

Temmuz 2023'te, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Rusya ve İsrail vatandaşı olan Elizabeth Tsurkov'un Irak'ta kaybolduğunu ve Kataib Hizbullah milisleri tarafından tutulduğunu açıklamıştı. Ancak el-Araci, bu olay ile Necef Havalimanı'ndaki ABD ekibinin girişimi arasında bir bağlantı olmadığını vurguladı.

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