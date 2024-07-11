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Dünya

Havalimanında çığlıklar yükseldi! Kargo kutusundan çok sayıda yılan ortalığa saçıldı

Kanada'da havalimanında kargo paketlerinin indirilmesi sırasında yaşanan kaza herkesi korkuttu. Kazara düşen kutunun için çıkan çok sayıda yılan balığı ortalığa saçıldı. Kutunun açılmasıyla çığlıklar yükseldi.

11 Temmuz 2024 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
Havalimanında çığlıklar yükseldi! Kargo kutusundan çok sayıda yılan ortalığa saçıldı
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Bu hafta başında Kanada Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda kargo paketlerinin indirilmesi sırasında yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü.

KARGO KUTUSUNDAN ÇOK SAYIDA YILAN ORTALIĞA SAÇILDI

Paketlerden biri kazara düştü. İçinden çok sayıda yılan balığı çıktı. Ortaya saçılan yılan balıkların görüntüsü sosyal medyada viral olurken havalimanı sözcüsü, olayı doğruladı.

Sözcü, "Yer hizmetleri görevlileri YVR'de bir uçağı boşaltırken canlı yılan balığı sevkiyatı apron yüzeyine döküldü. Canlı yılan balıkları toplandı ve güvenli bir şekilde yeniden paketlendi" ifadelerini kullandı.

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