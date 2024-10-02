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Dünya

Havalimanında korku dolu anlar! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı

Japonya'daki Miyazaki Havalimanı ilginç bir olaya sahne oldu. Pistte 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD üretimi bir bomba infilak etti. Yaşanan patlama korkuya sebep olurken tüm uçuşlar ise iptal edildi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Havalimanında korku dolu anlar! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı
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Resmi Kyodo haber ajansına göre yetkililer, Miyazaki Havalimanı'nın pistinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Polis, kimsenin yaralanmadığı patlamanın ardından havalimanı personeline bölgeyi tahliye etme talimatı verdi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın ardından olay yerinde inceleme yapıldığı ve pistte 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde bir delik oluştuğu aktarıldı.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ekipleri de patlamanın nedenini öğrenmek için olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, patlamaya havalimanının pistinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD üretimi bir bombanın yol açtığını bildirdi.

Hayaşi ayrıca, tüm uçuşların askıya alındığını aktardı.

Kyodo'nun haberine göre, eskiden Japon İmparatorluğu Donanmasının üslerinden biri olan havalimanı, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış ABD yapımı bombaların bulunmasından sık sık etkilenmiş; havalimanında 2011'de 2, 2021'de ise patlamamış bir bomba bulunmuştu.

  • Miyazaki Havalimanı
  • 2. Dünya Savaşı
  • japonya
  • patlama

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