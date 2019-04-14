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Hawaii'de 5,3 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Büyük Ada'daki Kailua-Kona kentinin 24 kilometre güneybatısı olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

Yerin 16 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremde henüz herhangi can veya mal kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Sivil Savunma yetkilileri, deprem nedeniyle adadaki 3 bin 300 hanenin elektriğinin kesildiği ve koparak yuvarlanan kayaların bir kara yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtığını ifade etti. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

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