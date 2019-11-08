Hawaiili adam bahçesindeki lav tüneline düşerek öldü
Hawaii'de kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki bir erkeğin, bahçesindeki lav tüneline düşerek öldüğü anlaşıldı.
- AA
BBC'nin haberine göre, olay, adamın evinin bahçesindeki ağaçları kestiği sırada meydana geldi.
Hawaii polisinden yüzbaşı Robert Wagner, volkanik erimeler sonucu oluşan tünelin yaklaşık 7 metre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde olduğunu belirtti.
İtfaiye ekipleri dün tünelde adamın cesedini buldu.
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