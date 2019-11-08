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Hawaiili adam bahçesindeki lav tüneline düşerek öldü

Hawaii'de kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki bir erkeğin, bahçesindeki lav tüneline düşerek öldüğü anlaşıldı.

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BBC'nin haberine göre, olay, adamın evinin bahçesindeki ağaçları kestiği sırada meydana geldi.

Hawaii polisinden yüzbaşı Robert Wagner, volkanik erimeler sonucu oluşan tünelin yaklaşık 7 metre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde olduğunu belirtti.

İtfaiye ekipleri dün tünelde adamın cesedini buldu.

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