8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Dünya

Hayale kapılanları uyandırdı: Türkiye varken mümkün değil

Rum Yönetimi'nin NATO'ya resmi olarak katılma olasılığına ilişkin yapılan tartışmaların faydasız olduğunu belirten GKRY eski lideri Anastasiadis, Türkiye'nin veto hakkını kullanacağı göz önüne alındığında, İttifak üyeliğinin gerçekçi olmadığını söyledi.

ABDULLAH POLAT8 Mart 2026 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Hayale kapılanları uyandırdı: Türkiye varken mümkün değil
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) eski lideri Nikos Anastasiadis, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerine misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krize ilişkin açıklamada bulundu.

Anastasiadis, İran insansız hava araçlarının hedefi olan güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünün statüsüyle ilgili bir konuyu gündeme getirmenin Rum Kesimi için doğru zaman olmadığı söyledi.

Anastasiadis, bölgedeki mevcut kriz ortamında bu özel konuda yaşanacak herhangi bir siyasi çatışmanın yalnızca olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Anastasiadis, üslerin durumu hakkında doğrudan bir tartışmaya girmek yerine Lefkoşa için Birleşik Krallık ile uygun devletlerarası ilişkiler kurmanın nasıl sağlanabileceğini değerlendirmenin önemli bir öncelik olduğunu belirtti.

Kıbrıs'ın hiçbir şekilde krizin bir parçası olmaması gerektiğini vurgulayan Anastasiadis, Brüksel'e net bir mesaj göndererek, Avrupa Birliği'nin bölgedeki olaylarda önemli bir söz sahibi ve rol üstlenmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE VARKEN NATO ÜYELİĞİ MÜMKÜN DEĞİL"

Anastasiadis, Rum Yönetimi'nin NATO'ya resmi olarak katılması olasılığı hakkında ise Türkiye'nin veto hakkını kullanacağı göz önüne alındığında, İttifak üyeliğinin gerçekçi olmadığını açıkladı. Anastasiadis, bu nedenle böyle bir olasılık etrafındaki tartışmayı sürdürmenin faydasız olduğunu belirtti.

