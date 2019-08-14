Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

Nijniy Novgorod şehrinde yaşayan Molodtsov, hayalindeki cipe bütçesi ölçeğinde kavuşmak için ilginç bir yöntem buldu. Mercedes´in cip modeli G serisini kartondan yapan Molodtsov, boyadığı kartonunu bisikletinin üzerine oturtarak, bisikletin cip gibi görünmesini sağladı. Bisikletini sürerken sanki cip kullanıyormuş gibi gözüken Molodtsov´un trafikteki görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Takipçilerinin bir kısmı video için olumlu yorumlarda bulunurken, bir kısmı da Molodtsov´un trafik kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.