Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı
Rusya´da İlya Molodtsov isminde bir kişi hayalindeki Mercedes marka cipin benzerini kartonla yapıp, bisikletinin üzerine oturttu. Bisiklet sürerken sanki cip sürüyormuş gibi gözüken Molodtsov, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
- DHA
Nijniy Novgorod şehrinde yaşayan Molodtsov, hayalindeki cipe bütçesi ölçeğinde kavuşmak için ilginç bir yöntem buldu. Mercedes´in cip modeli G serisini kartondan yapan Molodtsov, boyadığı kartonunu bisikletinin üzerine oturtarak, bisikletin cip gibi görünmesini sağladı. Bisikletini sürerken sanki cip kullanıyormuş gibi gözüken Molodtsov´un trafikteki görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Takipçilerinin bir kısmı video için olumlu yorumlarda bulunurken, bir kısmı da Molodtsov´un trafik kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.
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