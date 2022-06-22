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Dünya

''Hayatımdan bıktım'' diyen şahıs bir kişiyi rehin aldı

Japonya'da 22 yaşındaki internet kafe çalışanını 5 saat boyunca rehin tutan şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
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Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Kawagoe'de bulunan bir internet kafeye giden şüpheli, 22 yaşındaki çalışanı rehin aldı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Koji Nagakubo (42), dün saat 21.55'de bulunduğu odadaki çağrı cihazı ile personel talebinde bulundu. İsmi açıklanmayan 22 yaşındaki personel, talep üzerine odaya gitti. Arkadaşlarının uzun süre geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen diğer çalışanlar polise haber verdi.

TELEFONLA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Yaklaşık 5 saat boyunca telefonla ikna çabalarını sürdüren polis, saat 03.15 sıralarında penceresi bulunmayan ve kapısı kilitli olan odaya baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde kesici bir alet bulunduğu ve polise "Hayatımdan bıktım" dediği öğrenildi. Rehin tutulan 22 yaşındaki personelin de hafif yaralı olarak kurtarıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Japonya'da geçtiğimiz yıl da benzer bir olay yaşanmış, Tokyo yakınlarındaki Miya'da bir internet kafe çalışanı saatler boyunca rehin tutulmuştu. Japonya'da dinlenmek, hatta gecelik konaklama yapabilmek için dahi kullanılabilen internet kafeler, oda şeklinde ayrılmış bağımsız bölümlerden oluşuyor. Konfor amaçlı ses yalıtımı yapılan odaların bazıları içeriden kilitlenebiliyor.

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