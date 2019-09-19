Hayatın yükünü baş üstünde taşıyorlar 

Ülkede banka, şirket ya da devlet dairesi gibi ofis işlerinde çalışanların yanı sıra çoğu kadın, kafalarına yerleştirdikleri ‘paranti’ adlı tepsiyle yük taşıyarak para kazanıyor. Kafalarında ağırlıkla güneşin sıcağında ve yağmurun altında saatlerce yürüyen kadınlar bu zorlu mücadele sonrası evlerine ekmek götürebiliyor.