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Dünya

Haydar Aliyev'den babasının mezarına ziyaret

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Fahri Hıyaban'daki mezarı başında devlet töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve aile bireyleri katıldı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Haydar Aliyev'den babasının mezarına ziyaret
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Azerbaycan milli marşının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

"HAYDAR ALİYEV, AZERBAYCAN'I GÜÇLÜ VE ÇAĞDAŞ DEVLETE ÇEVİREN İDEALLERİN MÜELLİFİDİR"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve büyükelçilik müşavirleriyle Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bağcı, Haydar Aliyev'in, çağdaş Azerbaycan'ın mimarlığı, idealleri, siyaseti, devletçiliği, Türkçülük anlayışı ve uzak görüşlülüğü ile örnek bir lider olduğunu söyledi.

Haydar Aliyev'i rahmet ve minnetle andıklarını belirten Bağcı, "Haydar Aliyev, Azerbaycan'ı güçlü ve çağdaş devlete çeviren ideallerin müellifi olarak bilinmektedir. Bu uğurda 30 yıldır verilen mücadeleye tüm Azerbaycan halkı gibi Türk halkı da şahittir. Onun 'tek millet, iki devlet' anlayışı, bugün artık daha pekişmiş ve sağlamlaşmıştır. Tek millet anlayışı, tek yumruk ve tek ordu anlayışına dönüşmüş, bu da bize Haydar Aliyev'den kalan mirastır." ifadesini kullandı.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor.

12 Aralık 2003'te, tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.

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